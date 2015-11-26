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Вокалист CHEVELLE : «Мы продавали миллионы пластинок, но деньги получили другие»



Вокалист/гитарист CHEVELLE Pete Loeffler в рамках недавнего интервью сказал о том, что «Добби свободен»:



«Наш контракт закончился. Сколько групп могут такое сказать? Мы только что отдали последнее Sony/Epic и постоянно мучаемся, что делать дальше. Стать инди-группой? Это, конечно круто и звучит захватывающе, но я не знаю. Я понятия не имею, куда мы двинемся дальше. Основать свой лейбл? Должны ли мы заниматься всем сами? Мы не TikTok-группа, у нас нет платформы. Мы стараемся меняться, но мы не хотим терять наших фэнов, но ты всё же хочешь расти и не хочешь быть в плену архаичной музыкальной бизнес-модели».



На вопрос о том, обсуждал ли он с братом вариант нового контракта с Epic, Pete ответил:



«Контракты — сучья тема, мы подписали несколько сраных вариантов. И мы нуждаемся в том, чтобы заработать денег на нашем каталоге, в котором десяток пластинок и кое-что стороннее. Мы не получили ничего с продаж альбомов, всё ушло на лейблы. Много кто сделал на нас бабло, мы ничего не получили из-за сделок и того, как всё устроено. И у нас нет никакой тяги к тому, чтобы вернуться к контрактам. Так что если мы и найдём новый дом на новом лейбле, каким бы он ни был, это должна быть особая сделка, чтобы мы могли что-то получить за нашу серьёзную работу.



Было бы неплохо хоть раз сделать что-нибудь по-другому и на самом деле заработать на альбоме, а такого с нами ещё не было. Мы продали шесть миллионов альбомов на Epic Records, и они заработали 50 миллионов долларов. Это однобоко. И артист — как сказал [американский стендап-комик] Дэйв Шапелль, он знает, что подписал сделку на шоу Шапелля ["Chappelle's Show"] давным-давно, и это была хреновая сделка. Он пошёл к кому-то другому, они могут разместить его на любой платформе, будь то Netflix или HBO или что-то ещё, он пошёл к ним и сказал: "Послушайте, я знаю, что сделал это, но это неправильно — это всё равно неправильно. Сам производитель контента должен что-то получить". И на этом мы тоже заканчиваем. Это плохая бизнес-модель для артиста».



Pete добавил, что Epic до сих пор сохраняет права на весь каталог CHEVELLE:



«Дело в том, что когда вы подписываете контракт на запись с мэйджором, они владеют правами на всё примерно 20 с чем-то лет. Мы сказали: "Мы бы снова подписали контракт с вами, если бы вы просто отдали нам часть записей по цепочке". Вся прибыль — она остаётся у них. И если вы просто отправите немного, может быть, мы сможем поговорить об этом, о продолжении. На лейбле есть несколько хороших людей, но мы по сути чувствуем себя обманутыми».







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