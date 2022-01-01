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CHEVELLE начнут запись осенью



Sam Loeffler поделился ближайшими планами CHEVELLE:



«У нас есть несколько очень весёлых фестивалей, на которых мы выступаем, просто летние шоу, а также летние фестивали и тому подобное. А потом у нас будет несколько больших туров, которые пройдут осенью. А в промежутке между ними мы как раз сейчас сочиняем очередной альбом. Так что, надеюсь, в ноябре-декабре мы сможем попасть в студию и выпустить новую музыку в 23-м году, и именно это нас и радует. Мы хотим писать, мы хотим играть — это наша фишка. Так что если мы сможем выпустить музыку в 23-м году, ведь это наша работа, и, надеюсь, мы сможем продолжать выпускать новую музыку до конца нашей карьеры. Продолжать. Мы не старые, так что мы просто будем продолжать!»







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