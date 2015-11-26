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Chevelle

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13 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

19 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE

28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты

11 ноя 2016 : 		 Новое видео CHEVELLE

24 июн 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

14 май 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

11 май 2016 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет летом

15 янв 2016 : 		 CHEVELLE начали работать над новым альбомом

26 май 2015 : 		 На концерте CHEVELLE погиб фанат

23 июл 2014 : 		 Видео с выступления CHEVELLE

18 мар 2014 : 		 Новая песня CHEVELLE

25 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

21 фев 2014 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

4 фев 2014 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет в апреле

29 дек 2013 : 		 CHEVELLE думают о возвращении

12 окт 2012 : 		 Вокалист CHEVELLE повредил колено при падении со сцены

19 апр 2012 : 		 Новое видео CHEVELLE

23 янв 2012 : 		 Фронтмен CHEVELLE заявил, что нелегальное скачивание имеет и положительную сторону
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Видео с текстом от CHEVELLE



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CHEVELLE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Endlessly". Этот трек взят из нового альбома "Niratias" (Nothing Is Real And This Is A Simulation), выход которого запланирован на пятое марта.

Трек-лист:

01. Verruckt

02. So Long, Mother Earth

03. Mars Simula

04. Sleep The Deep

05. Self Destructor

06. Piistol Star (Gravity Heals)

07. Vvurmhole

08. Peach

09. Test Test...Enough

10. Endlessly

11. Remember When

12. Ghost And Razor

13. Lost In Digital Woods

CHEVELLE Releases Lyric Video For New Song





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