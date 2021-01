23 янв 2021



Пять релизов CHEVELLE получили золото



Сразу пять синглов CHEVELLE получили от RIAA золотой статус за продажу 500 000 копий: "Vitamin R (Leading Us Along)" (originally released in January 2005), "Jars" (April 2007), "I Get It" (June 2009), "Face To The Floor" (October 2011) and "The Clincher" (August 2004).







