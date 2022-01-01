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У CHEVELLE есть семь тем



Барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler ответил на вопрос, есть ли у группы какой-то новый материал:



«Pete's [Loeffler] — наш основной автор, так что он и есть автор текстов и всего остального. В основном он просто пишет о том, что происходит вокруг него. Если он выносит мусор этой ночью или у него плохой день за рулём, он смотрит документальный фильм, который реально его затронул, он слушает какой-то подкаст — тогда он и пишет о чём-то таком. Так что если вы способны проникнуться подобными событиями, я думаю, вам есть о чём рассказать. Это не обязательно должны быть только отношения с вашим отцом или вашей второй половинкой. Я считаю, что это очень сильные чувства — я понимаю это — но если вы сможете привнести все эти другие вещи из вашей повседневной жизни, то вам будет о чём написать. Что касается вдохновения, то его нетрудно найти — оно повсюду, оно вокруг вас. И особенно в наши дни у нас есть столько возможностей узнать о том, что происходит вокруг нас, что можно почерпнуть ещё больше идей.



Да, мы постоянно пишем, он постоянно пишет. У нас есть семь совместных песен или около того, а потом ещё около 45 идей. Но у него сотни и сотни идей за многие годы. И нельзя использовать все эти песни, потому что твои вкусы меняются, особенно с годами, годами и годами. И ты думаешь: "Это была отличная песня пять лет назад. Она мне очень нравилась. А теперь она мне совсем не нравится"».







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