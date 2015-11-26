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Барабанщик CHEVELLE : «Сохранить группу сложнее, чем брак»



В рамках беседы с радиостанцией Lazer 103.3 барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler рассказал о взаимоотношениях с братом Pete'ом Loeffler'ом:



«Мы дружили ещё с детства, лет с 12–13, может, даже с 11, тогда мы уже начали тусить вместе. До этого у нас была типичная ситуация младшего брата. У нас тоже много общих интересов, это очень помогает. Я думаю, это играет решающую роль.



Вот что я вам скажу: я думаю, что секрет долголетия любой [группы] — это просто не разваливаться. Это очень напряжённая жизнь, как и большинство других профессий, но напряжённо быть вместе так компактно и так долго. И я думаю, именно поэтому есть группы, которые существуют, но участники которых не выносят друг друга, не могут находиться рядом друг с другом. Вспомните группу OASIS — эти два парня [вокалист Liam Gallagher и автор песен/ведущий гитарист Noel Gallagher] легендарно ненавидят друг друга. И это удивительно, это смешно и всё такое, но это и печально, потому что они не могут заниматься своим делом, потому что ненавидят друг друга.



Мы гастролировали с кучей групп, которые ненавидят друг друга, они просто садятся в автобус и делают это просто потому, что это их работа, но они ненавидят друг друга. Так что в будущем из этого не выйдет ничего хорошего.



Я не знаю, в чём секрет таких отношений. Честно говоря, я не знаю. Но оставайтесь вместе как можно дольше, и, надеюсь, вы сможете продолжать писать хорошую музыку. Но это трудно, чувак. Это хуже, чем брак, труднее, чем брак. И я знаю, потому что я был женат почти 13 лет. Отношения в дороге могут просто выбить тебя из колеи».







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