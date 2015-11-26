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Chevelle

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27 июн 2021 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

4 май 2021 : 		 Новое видео CHEVELLE

25 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE готов к дозе

24 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE: «Мы продавали миллионы пластинок, но деньги получили другие»

13 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

19 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

10 ноя 2020 : 		 CHEVELLE завершили запись

21 дек 2019 : 		 Вокалист CHEVELLE о задержке с выходом альбома

21 май 2019 : 		 CHEVELLE начнут запись на следующей неделе

13 окт 2018 : 		 Новая песня CHEVELLE

28 сен 2018 : 		 CHEVELLE выпускают раритеты

11 ноя 2016 : 		 Новое видео CHEVELLE

24 июн 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

14 май 2016 : 		 Новая песня CHEVELLE

11 май 2016 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет летом

15 янв 2016 : 		 CHEVELLE начали работать над новым альбомом

26 май 2015 : 		 На концерте CHEVELLE погиб фанат

23 июл 2014 : 		 Видео с выступления CHEVELLE

18 мар 2014 : 		 Новая песня CHEVELLE

25 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CHEVELLE

21 фев 2014 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

4 фев 2014 : 		 Новый альбом CHEVELLE выйдет в апреле
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Барабанщик CHEVELLE: «Сохранить группу сложнее, чем брак»



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В рамках беседы с радиостанцией Lazer 103.3 барабанщик CHEVELLE Sam Loeffler рассказал о взаимоотношениях с братом Pete'ом Loeffler'ом:

«Мы дружили ещё с детства, лет с 12–13, может, даже с 11, тогда мы уже начали тусить вместе. До этого у нас была типичная ситуация младшего брата. У нас тоже много общих интересов, это очень помогает. Я думаю, это играет решающую роль.

Вот что я вам скажу: я думаю, что секрет долголетия любой [группы] — это просто не разваливаться. Это очень напряжённая жизнь, как и большинство других профессий, но напряжённо быть вместе так компактно и так долго. И я думаю, именно поэтому есть группы, которые существуют, но участники которых не выносят друг друга, не могут находиться рядом друг с другом. Вспомните группу OASIS — эти два парня [вокалист Liam Gallagher и автор песен/ведущий гитарист Noel Gallagher] легендарно ненавидят друг друга. И это удивительно, это смешно и всё такое, но это и печально, потому что они не могут заниматься своим делом, потому что ненавидят друг друга.

Мы гастролировали с кучей групп, которые ненавидят друг друга, они просто садятся в автобус и делают это просто потому, что это их работа, но они ненавидят друг друга. Так что в будущем из этого не выйдет ничего хорошего.

Я не знаю, в чём секрет таких отношений. Честно говоря, я не знаю. Но оставайтесь вместе как можно дольше, и, надеюсь, вы сможете продолжать писать хорошую музыку. Но это трудно, чувак. Это хуже, чем брак, труднее, чем брак. И я знаю, потому что я был женат почти 13 лет. Отношения в дороге могут просто выбить тебя из колеи».

CHEVELLE





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