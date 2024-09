сегодня



Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае



IRON MAIDEN начнут свое мировое турне «Run For Your Lives» 27 мая следующего года в Будапеште, Венгрия, после чего дадут 27 концертов на стадионах, фестивалях и аренах по всей Европе. В рамках тура будет отмечаться 50 лет со дня основания группы Steve'ом Harris'ом и в честь этого события поклонникам MAIDEN обещают особенный сет-лист, охватывающий девять студийных альбомов от «Iron Maiden» до «Fear Of The Dark», а также самое зрелищное и продуманное шоу за всю историю группы.



Bruce Dickinson: «Следующий год — особенный для IRON MAIDEN, и мы собираемся подарить нашим поклонникам концерт, который бывает раз в жизни. Это тур, который вызовет улыбку на вашем лице и ликование в ваших глотках. Если вы уже видели нас раньше, то приготовьтесь к тому, что эти впечатления выйдут на совершенно новый уровень. Если вы никогда не видели нас раньше, то чего же вы, черт возьми, так долго ждали? Теперь у вас есть шанс узнать, что вы упустили! IRON MAIDEN определенно доберутся до вас!».



Тур включает в себя пять концертов в Великобритании и Ирландии, с выступлениями на аренах в Бирмингеме, Манчестере и Глазго, а также на открытых площадках в Дублине и Лондоне. Поэтому IRON MAIDEN с огромной радостью отпразднуют свое 50-летие одним из самых значимых концертов в своей истории.



В субботу, 28 июня, MAIDEN выступят на лондонском стадионе, где играет футбольный клуб «Вест Хэм» — команда, которую основатель группы Steve Harris поддерживал всю свою жизнь, и с которой IRON MAIDEN связывают долгие и насыщенные событиями отношения.



Этот концерт перед более чем 60 000 фанатов на Лондонском стадионе, который был построен в Стратфорде к Олимпийским играм 2012 года и четыре года спустя стал новым домом «Вест Хэма», станет первым выступлением IRON MAIDEN на святом газоне клуба. Это настоящее домашнее шоу — поскольку Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith и Nicko McBrain родились в его окрестностях — также станет самой большой площадкой в Великобритании, на которой группа когда-либо выступала, не считая фестивальных мероприятий.



Steve Harris: «Моя любовь к футболу и поддержка „Вест Хэма“ не секрет, и я знаю, что многие наши поклонники по всему миру разделяют это со мной. Поэтому мы все очень рады выступить на лондонском стадионе в рамках тура «Run For Your Lives». И, конечно, это не только Лондон - весь тур по Великобритании станет настоящим праздником для всех нас. Возможность показать это особенное шоу всем нашим поклонникам в Великобритании и Ирландии в следующем году станет отличным способом отметить 50-летие IRON MAIDEN. Мы не можем дождаться, когда встретимся со всеми вами!»



Rod Smallwood: «50 лет MAIDEN, и я видел 46 из них! Продано более 100 миллионов экземпляров альбомов, дано почти 2500 концертов в 64 странах и бесчисленные миллионы поклонников, и мы все по-прежнему любим каждую секунду и считаем каждый тур новым вызовом, чтобы привнести что-то новое и захватывающее в жизнь наших фанатов. И для этого особенного тура мы выкладываемся по полной!



Мы включим в программу классические и любимые поклонниками песни с первых девяти альбомов, от „Iron Maiden“ до „Fear Of The Dark“, многие из которых мы не играли уже много лет, а многие, скорее всего, никогда не сыграем в будущем. Мы уже несколько месяцев усердно работаем над созданием еще более впечатляющего и продуманного нового шоу, которое оживит песни так, как мы никогда не могли сделать раньше. Это будет грандиозная пара лет для IRON MAIDEN, и для Эдди, разумеется, и мы очень рады тому, что мы приготовили для вас, поклонники, на протяжении всего нашего 50-летия. Я обещаю, что вы все будете очень довольны!».



Даты выступлений:



May 27 - Budapest Aréna, Budapest, Hungary *

May 31 - Letnany Airport, Prague, Czech Republic *

Jun. 01 - TIPOS Arena, Bratislava, Slovakia *

Jun. 05 - Trondheim Rocks, Trondheim, Norway (Festival)

Jun. 07 - SR-Bank Arena, Stavanger, Norway *

Jun. 09 - Royal Arena, Copenhagen, Denmark *

Jun. 12 - 3Arena, Stockholm, Sweden *

Jun. 13 - 3Arena, Stockholm, Sweden *

Jun. 16 - Olympic Stadium, Helsinki, Finland *

Jun. 21 - Utilita Arena, Birmingham, England ^

Jun. 22 - Co-op Live, Manchester, England ^

Jun. 25 - Malahide Castle, Dublin, Ireland *^

Jun. 28 - London Stadium, London, England *^

Jun. 30 - OVO Hydro, Glasgow, Scotland ^

Jul. 03 - Eurockéennes Festival, Belfort, France (Festival)

Jul. 05 - Estadio Cívitas Metropolitano, Madrid, Spain **

Jul. 06 - MEO Arena, Lisbon, Portugal **

Jul. 09 - Hallenstadion, Zurich, Switzerland **

Jul. 11 - Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germany **

Jul. 13 - Stadio Euganeo, Padova, Italy **

Jul. 15 - Bürgerweide, Bremen, Germany **

Jul. 17 - Ernst Happel Stadium, Vienna, Austria **

Jul. 19 - Paris La Défense Arena, Paris, France **

Jul. 23 - GelreDome, Arnhem, Netherlands **

Jul. 25 - Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany **

Jul. 26 - Cannstatter Wasen, Stuttgart, Germany **

Jul. 29 - Waldbühne, Berlin, Germany **

Aug. 02 - PGE Narodowy, Warsaw, Poland **



Support acts:



* HALESTORM

^ THE RAVEN AGE

** AVATAR







