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Stephen Pearcy

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13 сен 2024 : 		 STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!»

30 авг 2024 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

12 авг 2024 : 		 STEPHEN PEARCY о "волосатом митОле"

2 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления STEPHEN PEARCY

7 июл 2024 : 		 GEORGE LYNCH присоединился на сцене к STEPHEN PEARCY

4 янв 2024 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнил дебютный альбом RATT

20 дек 2023 : 		 STEPHEN PEARCY целиком исполнит дебютный альбом RATT

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

14 сен 2023 : 		 STEPHEN PEARCY выбрал 5 пластинок для необитаемого острова

10 июл 2023 : 		 Видео с выступления STEPHEN PEARCY

4 июл 2023 : 		 Вокалист RATT не считает гранж виновным в кончине эпохи глэма

22 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о будущем сборнике

17 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о возможности собрать классический состав RATT

8 июн 2023 : 		 STEPHEN PEARCY нашёл автора для книги

14 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «ЗСРНР плевать на рок- и хэви-группы 80-х»

8 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY о круизе Monsters Of Rock

13 фев 2023 : 		 STEPHEN PEARCY — о музыкантах, использующих фонограмму

31 янв 2023 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет RATT

14 ноя 2022 : 		 STEPHEN PEARCY представит песню с Jake'ом E. Lee

14 окт 2022 : 		 Сборник STEPHEN PEARCY будет содержать редкий материал

29 авг 2022 : 		 STEPHEN PEARCY на GOLDEN ROBOT RECORDS

18 июл 2022 : 		 Гитарист STEPHEN PEARCY перенес сердечный приступ

6 июл 2022 : 		 STEPHEN PEARCY и ROBBIN CROSBY хотели создать группу с NIKKI SIXX'ом и TOMMY LEE

30 июн 2022 : 		 STEPHEN PEARCY — о борьбе с раком

6 май 2022 : 		 STEPHEN PEARCY исполняет классику RATT

19 янв 2022 : 		 STEPHEN PEARCY выпустит альбом в этом году
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STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!»



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Paramount+ выпустил новый клип из предстоящего сериала "Nöthin' But A Good Time: The Uncensored Story Of '80s Hair Metal".

В клипе, премьера которого состоялась на сайте Entertainment Weekly, вокалист RATT STEPHEN PEARCY рассказал историю о том, чем OZZY, который гастролировал с RATT, занимался в отелях:

«В хороших отелях выставляют за дверь обувь, чтобы её начистили. И вот [Ozzy] идёт, ковыляя по коридору, буквально спускает штаны и начинает гадить в эти ботинки. Ему было весело, он хохотал. Эти люди сейчас проснутся, выйдут, возьмут ботинки и измажутся говном Ozzy. В общем, он был просто е...о».

Премьера фильма "Nöthin' But A Good Time: The Uncensored Story Of '80s Hair Metal" состоится 17 сентября эксклюзивно на сервисе в США и Канаде и 18 сентября на дополнительных международных рынках Paramount+. Режиссёр Джефф Тремейн ("Jackass", "The Dirt") в трёх частях рассказал о хард-роке 1980-х и взял интервью у тех, кто имеет к нему отношение, включая Bret Michaels (POISON),Pearcy, Nuno Bettencourt (EXTREME),Dave "Snake" Sabo (SKID ROW) and Riki Rachtman (MTV's "Headbangers Ball"),along with Corey Taylor (SLIPKNOT), Steve-O и других




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КомментарииСкрыть/показать 13 )

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13 сен 2024
gravitgroove
Что тут сказать? Кумир тысяч людей, может быть, миллионов. Те так называемые бедолаги (на самом деле счастливчики) должны были принять это за честь.
13 сен 2024
olly71
gravitgroove, очень часто в истории кумиры миллионов в реальности были кончеными мудаками . И это не только про шоу-бизнес.
Like!2
13 сен 2024
s
sibterminator
gravitgroove, не сотвори себе кумира. А то потом в нем разочаруешься.
Like!1
13 сен 2024
gravitgroove
sibterminator, все верно. Но лично для меня Оззи таковым никогда не являлся, я просто люблю первые 8 (на самом деле 6 альбомов полноценно) Black Sabbath, а Оззи там лишь один винтиков. Но почему бы не поиронизировать иногда?
13 сен 2024
Corpsegrinder04
Ну для коренного англичанина гадить в ботинки это нормально. Учитывая тот факт, сколько сама старушка Англия нагадила по всему миру.
Like!4  Dislike!2
13 сен 2024
B
Brutan
Corpsegrinder04, то есть если ты коренной русский, тоже норм гадить в ботинки? Все империи хорошо подосрали в свое время
  Dislike!1
13 сен 2024
kircore
Corpsegrinder04, судя по всему, хорошо соловьёвы и киселёвы нагадили тебе в мозги.
Like!1  Dislike!1
13 сен 2024
Corpsegrinder04
kircore, мне на политику насрать, я уже 100 раз говорил, даже на выборы не ходил никогда. Вместо Соловьёва, я лучше порнуху посмотрю. А кто такой Киселёв честно говоря даже знать не знаю. Был один Киселёв раньше на Нтв, усатый такой, на Фландерса из Симпсонов похож.
13 сен 2024
F
Fo0x
Если бы знали, кто именно нагадил, продали бы потом эти ботинки за миллионы
13 сен 2024
resurgamresponses
Не может быть . Оззи не такой. )))) нет чтобы что то хорошее вспомнить, хотя бы для баланса.
13 сен 2024
Starbreaker
Мы в детстве с пацанами так делали с таксофонной трубкой и собачьими какулями.
Потом ждали, смотрели, кто позвонить захочет.
Потом убегали или получали пизды от очередного бешеного деда.

Хорошее было время!
13 сен 2024
gravitgroove
Starbreaker, а трубки не вырывали?
13 сен 2024
Starbreaker
gravitgroove, нет, конечно, мы же не вандалы какие! :D

просмотров: 917

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