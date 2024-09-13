STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!»

Paramount+ выпустил новый клип из предстоящего сериала "Nöthin' But A Good Time: The Uncensored Story Of '80s Hair Metal".
В клипе, премьера которого состоялась на сайте Entertainment Weekly, вокалист RATT STEPHEN PEARCY рассказал историю о том, чем OZZY, который гастролировал с RATT, занимался в отелях:
«В хороших отелях выставляют за дверь обувь, чтобы её начистили. И вот [Ozzy] идёт, ковыляя по коридору, буквально спускает штаны и начинает гадить в эти ботинки. Ему было весело, он хохотал. Эти люди сейчас проснутся, выйдут, возьмут ботинки и измажутся говном Ozzy. В общем, он был просто е...о».
Премьера фильма "Nöthin' But A Good Time: The Uncensored Story Of '80s Hair Metal" состоится 17 сентября эксклюзивно на сервисе в США и Канаде и 18 сентября на дополнительных международных рынках Paramount+. Режиссёр Джефф Тремейн ("Jackass", "The Dirt") в трёх частях рассказал о хард-роке 1980-х и взял интервью у тех, кто имеет к нему отношение, включая Bret Michaels (POISON),Pearcy, Nuno Bettencourt (EXTREME),Dave "Snake" Sabo (SKID ROW) and Riki Rachtman (MTV's "Headbangers Ball"),along with Corey Taylor (SLIPKNOT), Steve-O и других
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Потом ждали, смотрели, кто позвонить захочет.
Потом убегали или получали пизды от очередного бешеного деда.
Хорошее было время!