U.D.O. открыли тур по СэШэЭй



Выступлением шестого сентября в Artie's Bar & Grill, Frenchtown, New Jersey, U.D.O. открыли североамериканский тур:



01. Isolation Man

02. Break The Rules

03. Forever Free

04. Metal Machine

05. Midnight Mover (ACCEPT)

06. Wrong Side Of Midnight

07. Fight For The Right

08. Heart Of Gold

09. Man And Machine

10. One Heart One Soul

11. Touchdown



Encore:



12. I Give As Good As I Get

13. They Want War

14. Animal House

15. Fast As A Shark (ACCEPT)

16. Balls To The Wall (ACCEPT)







