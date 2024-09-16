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Jane's Addiction

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Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене



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PERRY FARRELL напал на Dave Navarro во время концерта JANE'S ADDICTION в пятницу, 13 сентября в Leader Bank Pavilion в Бостоне, штат Массачусетс.

Инцидент произошел в конце сета JANE'S ADDICTION, когда группа заканчивала песню «Ocean Size». Как сообщается, во время концерта Farrell, который большую часть вечера бормотал слова, и, похоже, был пьян или под кайфом, резко столкнулся плечом с Navarro, заехал гитаристу в лицо и обругал его, в то время как растерянный Dave смотрел на него, спрашивая, что происходит. В конце концов он прекратил играть и приложил руку к груди Perry. Затем вокалист попытался ударить кулаком Navarro, но его удержали роуди и басист JANE'S ADDICTION Eric Avery. Последний приложил все усилия, чтобы сдержать Perry посредством объятий, а члены команды JANE'S ADDICTION окружили Farrell и заставили его покинуть сцену.

После того как Farrell был физически удален со сцены, остальные участники JANE'S ADDICTION, включая барабанщика Steve Perkins. который отмечал свой 57-й день рождения, вышли на сцену, чтобы обнять друг друга и выразить свою признательность публике.

Выглядевший шокированным внезапным нападением Navarro бросил в толпу медиатор, после чего покинул сцену.

Жена Farrell'a, Etty позже написала в своем By-сто-рамм:

«Очевидно, что между участниками было много напряжения и вражды... магия, которая делала группу такой динамичной. Что ж, динамит был зажжен.

Разочарование в настроении Perry нарастало, по мере того как он чувствовал, что уровень громкости на сцене был чрезвычайно высок, а его голос заглушался звучанием группы. Каждый вечер Perry страдал от шума в ушах и боли в горле. Но когда зрители в первом ряду начали предъявлять ему претензии, ругаясь, что группа играет слишком громко и что они не слышат его, Peery вышел из себя.

Группа начала песню „Ocean“ до того, как Perry был готов, и провела обратный отсчет. В этот момент на сцене было так громко, что Perry не мог слышать из-за шума и вибрации инструментов, и к концу песни он уже не пел, а кричал, чтобы его услышали.

Пока Dave держал Perry на расстоянии вытянутой руки, чтобы разрядить обстановку, [roadie] Dan бросился к нему, чтобы тоже разрядить обстановку, удерживая в объятьях Perry. Dave отошел, чтобы снять гитару. Затем Eric подошел к Perry, в темноте, за спиной у Dan'а, взял Perry за голову и трижды ударил его в живот. Kevin, член команды с длинными волосами, оттащил Eric'а. Затем Eric невозмутимо отправился на авансцену, чтобы извиниться перед зрителями за то, что шоу закончилось раньше времени.

После этого «Dave все еще выглядел привлекательным и крутым в разгар драки». Perry же следующие полчаса был безумным зверем — он не успокоился, а сорвался и плакал, плакал и плакал. Eric же либо не понял, что значит «спуск», либо воспользовался ситуацией и нанес несколько легких ударов в сторону Perry».

Это была не самая лучшая неделя для Farrell'a, который, как сообщается, был в тяжелом состоянии, когда классический состав JANE'S ADDICTION выступал в Rooftop at Pier 17 в Нью-Йорке во вторник, 10 сентября. Однако ему удалось взять себя в руки для концерта в среду на той же площадке.

«Дамы и господа, я должен быть честен с вами. Что-то не так с моим голосом. Я просто не могу внезапно взять ноты“.




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16 сен 2024
s
sibterminator
Звезда полынь, звезда полынь,
Моя печальная звезда,
Пусть ветер воет в провода,
Like!1
16 сен 2024
Soror
Вроде Наварро поздоровей Фаррелла, мог бы и ответить...
16 сен 2024
Klawd Air
Дракой это сложно назвать, особенно если учесть, что драться никто не умеет. Я вообще крайне редко видел, чтобы музыканты/певцы нормально так по роже зарядить могли. Оно и неудивительно, всë же на сцене артисты, а не бойцы находятся.
Like!1
16 сен 2024
s
sibterminator
Klawd Air, чемпион по получению пиздюлей Эксель Роуз подтверждает.
16 сен 2024
R
Reflection
Еее рок-н-ролл!

просмотров: 559

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