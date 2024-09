сегодня



JON BON JOVI спас женщину



JON BON JOVI спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в Нашвилле.



По сообщению Metro Nashville Police Department, Jon снимал музыкальный клип около 18:00 во вторник (10 сентября) на пешеходном мосту Джона Сейгенталера, когда увидел женщину, свесившуюся с карниза. Он подошел к женщине, которая, казалось, готовилась покончить с жизнью, спрыгнув с моста, поговорил с ней и убедил ее не совершать самоубийство. В конце концов он помог ей вернуться на пешеходную дорожку и обнял ее, после чего они вместе ушли.



На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы Нашвилла и полицейского управления города Нашвилл.



Видеозапись инцидента, опубликованную полицейским управлением Нашвилла, можно посмотреть ниже.



«Все мы должны помогать друг другу в обеспечении безопасности», — сказал начальник полиции Джон Дрейк в своем заявлении, опубликованном в социальных сетях.



Jon, как сообщается, имеет обширную подготовку по взаимодействию с людьми в кризисной ситуации благодаря своему фонду Jon Bon Jovi Soul Foundation.

Jon, как сообщается, имеет обширную подготовку по взаимодействию с людьми в кризисной ситуации благодаря своему фонду Jon Bon Jovi Soul Foundation.

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. "It takes all of us to help keep each other safe,"--Chief John Drake





