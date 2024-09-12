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JON BON JOVI спас женщину



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JON BON JOVI спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в Нашвилле.

По сообщению Metro Nashville Police Department, Jon снимал музыкальный клип около 18:00 во вторник (10 сентября) на пешеходном мосту Джона Сейгенталера, когда увидел женщину, свесившуюся с карниза. Он подошел к женщине, которая, казалось, готовилась покончить с жизнью, спрыгнув с моста, поговорил с ней и убедил ее не совершать самоубийство. В конце концов он помог ей вернуться на пешеходную дорожку и обнял ее, после чего они вместе ушли.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы Нашвилла и полицейского управления города Нашвилл.

Видеозапись инцидента, опубликованную полицейским управлением Нашвилла, можно посмотреть ниже.

«Все мы должны помогать друг другу в обеспечении безопасности», — сказал начальник полиции Джон Дрейк в своем заявлении, опубликованном в социальных сетях.

Jon, как сообщается, имеет обширную подготовку по взаимодействию с людьми в кризисной ситуации благодаря своему фонду Jon Bon Jovi Soul Foundation.

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. "It takes all of us to help keep each other safe,"--Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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12 сен 2024
Corpsegrinder04
Бон Джови Хорош.
Like!3
12 сен 2024
S
Shurrick
Ровный (в смысле чёткий) дядька)
Like!2
12 сен 2024
olly71
в Китае до 1999 года было запрещено спасать тонущих и желающих суициднутся так как считалось что так ты вмешиваешься в чужую судьбу.
Like!2
12 сен 2024
S
Shurrick
olly71, зато сейчас там если кого-то сбил даже не тяжело, то проще потом переехать насмерть, чем всю жизнь оплачивать лечение и компенсации. Затейливые ребята, практичные)
12 сен 2024
Lord Iscariah
Ну тут однозначно лайк деду
Like!1
12 сен 2024
Damien
1. Джон правильно поступил, как настоящий мужчина.
2. А Nashville - всё-таки Нэшвилл (по крайней мере, именно так название этого города - "столицы кантри" в штате Теннесси - произносят сами американцы).
12 сен 2024
M
Mich
Если все так, как рассказано, Джону огромный респект. Что там на душе у человека, знает только он. У любой такой ситуации есть предыстория, накопившиеся переживания, постоянно переживаемые человеком, на которые наслаиваются новые, и формальный повод.

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