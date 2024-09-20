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Nightwish

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22 сен 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH доступен для прослушивания

20 сен 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

10 сен 2024 : 		 Видео с текстом от NIGHTWISH

18 авг 2024 : 		 Лидер NIGHTWISH о лучших качествах своих коллег

13 авг 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

8 авг 2024 : 		 Новая песня NIGHTWISH

13 июн 2024 : 		 TUOMAS HOLOPAINEN: «Вряд ли NIGHTWISH стали бы теми, кем являются, если бы не METALLICA»

21 май 2024 : 		 Новое видео NIGHTWISH

2 май 2024 : 		 Первый сингл NIGHTWISH восемь с половиной минут

30 апр 2024 : 		 Новый альбом NIGHTWISH выйдет весной

12 мар 2024 : 		 NIGHTWISH остались на NUCLEAR BLAST RECORDS

29 фев 2024 : 		 NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом

1 фев 2024 : 		 Барабанщик NIGHTWISH: «На новом альбоме мы вернёмся к более тяжёлым вещам, но в нём также будет много новых элементов»

24 янв 2024 : 		 В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет

25 дек 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

13 ноя 2023 : 		 MELODICKA BROS исполняют NIGHTWISH

17 окт 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись оркестровок

8 авг 2023 : 		 NIGHTWISH приступили к записи

31 июл 2023 : 		 NIGHTWISH завершили запись демо

20 июн 2023 : 		 NIGHTWISH отыграли последний концерт

7 апр 2023 : 		 NIGHTWISH готовят альбом в 2024

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления NIGHTWISH

20 мар 2023 : 		 Вокалистка NIGHTWISH ждет ребенка

27 янв 2023 : 		 Концертное видео NIGHTWISH

8 янв 2023 : 		 Лидер NIGHTWISH: «Первый концерт после победы Floor был очень трогательный»

5 янв 2023 : 		 NIGHTWISH начнут запись в 2023
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Новое видео NIGHTWISH



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Lanternlight, новое видео группы NIGHTWISH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Yesterwynde", выходящего 20 сентября на Nuclear Blast:

01. Yesterwynde
02. An Ocean Of Strange Islands
03. The Antikythera Mechanism
04. The Day Of...
05. Perfume Of The Timeless
06. Sway
07. The Children Of 'Ata
08. Something Whispered Follow Me
09. Spider Silk
10. Hiraeth
11. The Weave
12. Lanternlight




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20 сен 2024
Corpsegrinder04
К сожалению предсказуемый скам.
Хотя он такой уже давно, с тех самых пор , как Маэстро в Цилиндре себя Рахманиновым возомнил.( Не тем который Эмомали Рахманинов из чикистона, а который Пианист отечественный.)
Когда в Найтвише основой был Металл и вся эта Симфония шла в дополнение, было интересно и круто.
Когда стало с точностью да наоборот - имеем то, что имеем.
А ну да, развитие группы, музыка для понимающих. Итд. Итп.
Like!2
20 сен 2024
Saint Portnoy
Какая же непутёвая ссанина их этот новый альбом!
25 лет их слушаю, с карантинного опуса ещё смог три песни наскрести. Вот, честно попытался и сегодня с новинкой.
Вообще нет....
Это как корова во время еды глотает, срыгивает в себя - и пережёвывает по-новой.
Like!1

просмотров: 576

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