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Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона



Emily Armstrong ответила на критику по поводу того, что в прошлом она поддерживала осужденного насильника и актера Дэнни Мастерсона.



Вскоре после того, как Armstrong была объявлена новой вокалисткой LINKIN PARK, Cedric Bixler-Zavala из THE MARS VOLTA, чья жена, Chrissie Carnell-Bixler, была одной из нескольких женщин, обвинивших Мастерсона в сексуальном насилии, воспользовался социальными сетями, чтобы вновь заявить, что Armstrong «явилась поддержать [Мастерсона] на предварительных слушаниях» перед судом над актером в 2020 году.



По словам Bixler-Zavala и Carnell-Bixler, бывших саентологов, Церковь Саентологии преследовала их за их обвинения в адрес Мастерсона, который также принадлежит к саентологам.



В 2023 году Bixler-Zavala написал на странице в Instagram DEAD SARA:



«Знают ли ваши поклонники о вашем друге Дэнни Мастерсоне? О вашем друге-насильнике. Я удивлен, что никто из вас не написал письмо от имени Дэнни Мастерсона, поскольку ваша ничтожная певица пришла поддержать его на предварительных слушаниях. Помнишь Emily? Помнишь, как твой отряд саентологов окружил одну из неизвестных, когда она пыталась выйти из лифта? Судебным шерифам пришлось выпроводить ее подальше от вашего ужасного культа... Как вы примиряетесь с гомофобией, содержащейся в учении [основателя церкви Л. Рона Хаббарда] «Дианетика»?».



В отдельном посте в социальных сетях в пятницу Carnell-Bixler назвала Armstrong «закоренелой саентологшей, которая поддерживала осужденного серийного насильника как в суде, так и вне его»:



«Emily Armstrong является истинно верующей представительницей саентологического культа/преступной организации, которая занимается торговлей людьми и детьми, жестоким обращением с детьми и пожилыми людьми, сокрытием бесчисленных [сексуальных нападений] на детей и взрослых».



Саентологическая церковь отвергла эти обвинения, заявив в предыдущем заявлении, что «политика церкви прямо требует от саентологов соблюдения всех законов страны. Все обвинения в обратном являются абсолютной ложью».



Спустя несколько часов после всплывшего сообщения Bixler-Zavala в своем Instagram Stories Armstrong прокомментировала ситуацию, не называя имени Мастерсона, и написала:



«Я для многих из вас новенькая, и я хотела бы прояснить ситуацию, которая произошла некоторое время назад.



Несколько лет назад меня попросили поддержать человека, которого я считала другом, в суде, и я пришла на одно из ранних слушаний в качестве наблюдателя. Вскоре после этого я поняла, что не стоило этого делать. Я всегда стараюсь видеть в людях хорошее, и я неправильно его оценила. С тех пор я никогда с ним не разговаривала. Всплыли невообразимые подробности, и впоследствии он был признан виновным».



В своем заявлении Armstrong не стала касаться своих связей с Саентологией или обвинений в адрес Церкви, но добавила: «Я хочу высказаться как можно яснее: Я не оправдываю жестокое обращение или насилие в отношении женщин, и я сочувствую жертвам этих преступлений».







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