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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 29
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Ted Nugent

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18 сен 2024 : 		 TED NUGENT ответил PEARL JAM

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1 авг 2024 : 		 TED NUGENT и сын

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12 июн 2024 : 		 TED NUGENT о месячнике гордости

16 апр 2024 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

11 фев 2024 : 		 TED NUGENT: «Я играю на своем инструменте ежедневно!»

25 янв 2024 : 		 TED NUGENT: «Пока вы спали, кто-то вскрыл ваш череп и насрал в него»

30 дек 2023 : 		 TED NUGENT опубликовал видео THE AMBOY DUKES

23 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо»

4 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»

30 ноя 2023 : 		 TOM WERMAN: «TED NUGENT из-за взглядов находится в тени»

1 окт 2023 : 		 TED NUGENT признался в любви к VAN HALEN

24 сен 2023 : 		 Попадёт ли теперь TED NUGENT в ЗСРнР?

20 сен 2023 : 		 TED NUGENT: «То, что глава Rolling Stone приписывал мне, творил он сам»

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24 авг 2023 : 		 TED NUGENT был изгнан из Еблобука

23 авг 2023 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

17 авг 2023 : 		 TED NUGENT о TOM'е MORELLO

10 авг 2023 : 		 TED NUGENT: «Не хочу я больше жить в отелях!»

1 авг 2023 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

30 июл 2023 : 		 TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»

29 июл 2023 : 		 TED NUGENT словил бан
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TED NUGENT ответил PEARL JAM



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В рамках выступления 12 сентября, PEARL JAM сыграли рифф из песни TEd'a Nugent'a "Stranglehold", а Eddie Vedder много раз повторил фразу "I don't own a gun/ I never wanna own a gun."

После того как несколько СМИ сообщили о решении PEARL JAM исполнить классическую песню Nugent, консервативный рокер, который является известным любителем оружия и сторонником прав на него, написал в своем аккаунте X:

«Эй, Eddie, присоединяйся ко мне на моем RAV [Real America's Voice] Spirit Campfire [шоу], чтобы обсудить, как ваша безумная либеральная политика привела к взрыву рецидивов насилия, совершаемых по заказу, пока вы боретесь за разоружение беспомощных невинных граждан».

hey Eddie join me on my RAV spirit campfire to discuss how your insane liberal policies have created an explosion in engineered violent recidivism while you fight to disarm helpless innocent citizens.https://t.co/OBjHpsWgru






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 сен 2024
t
timekiller61
Да кто это ваще, чтоб им отвечать-не ведись на троллинг, Тэд!!!!

просмотров: 203

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