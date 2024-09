сегодня



TED NUGENT ответил PEARL JAM



В рамках выступления 12 сентября, PEARL JAM сыграли рифф из песни TEd'a Nugent'a "Stranglehold", а Eddie Vedder много раз повторил фразу "I don't own a gun/ I never wanna own a gun."



После того как несколько СМИ сообщили о решении PEARL JAM исполнить классическую песню Nugent, консервативный рокер, который является известным любителем оружия и сторонником прав на него, написал в своем аккаунте X:



«Эй, Eddie, присоединяйся ко мне на моем RAV [Real America's Voice] Spirit Campfire [шоу], чтобы обсудить, как ваша безумная либеральная политика привела к взрыву рецидивов насилия, совершаемых по заказу, пока вы боретесь за разоружение беспомощных невинных граждан».









