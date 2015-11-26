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Jethro Tull

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21 мар 2021 : 		 JETHRO TULL планируют выпуск альбома

19 фев 2021 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет весной

14 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL пояснил свои слова о болезни

13 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL неизлечимо болен

15 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL о Грэмми: «Нам сказали даже не приходить — Грэмми дадут METALLICA»

13 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL записал специальную песню

2 мар 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL сказал, что рассказы о масштабах кутежа в LED ZEPPELIN «вероятно, сильно преувеличены»

3 ноя 2019 : 		 Вышло переиздание альбома JETHRO TULL

2 ноя 2019 : 		 JETHRO TULL поедут в "The Prog Years Tour 2020"

18 окт 2018 : 		 JETHRO TULL выпускают биографию

11 окт 2018 : 		 Гитарист JETHRO TULL выпустит сольный альбом

4 мар 2017 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

21 дек 2016 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 дек 2016 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

1 сен 2016 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет осенью

5 май 2016 : 		 IAN ANDERSON о юбилее " Aqualung"

19 фев 2015 : 		 IAN ANDERSON превратит песни JETHRO TULL в рок-оперу

12 фев 2015 : 		 Переиздание "Minstrel In The Gallery" JETHRO TULL выйдет в апреле

1 сен 2014 : 		 Умер оригинальный басист JETHRO TULL

2 май 2013 : 		 4DVD JETHRO TULL выйдут в июне

22 мар 2013 : 		 JETHRO TULL выпустят 7"-винил в апреле

12 сен 2012 : 		 Юбилейное издание "Thick As A Brick" JETHRO TULL выйдет в ноябре

2 ноя 2011 : 		 Переиздание JETHRO TULL доступно для прослушивания

12 сен 2011 : 		 JETHRO TULL планируют тур Thick As A Brick в 2012

4 сен 2011 : 		 Юбилейное переиздание "Aqualung" JETHRO TULL выйдет в октябре

24 май 2011 : 		 Ремастеринг "Aqualung" JETHRO TULL выйдет в сентябре
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JETHRO TULL планируют выпуск альбома



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Лидер JETHRO TULL Ian Anderson готовит книгу "Silent Singing", в которую войдут тексты песен, начиная с первого альбома 1968 года "This Was", и заканчивая новой работой "The Zealot Gene". По словам музыканта, пока не очень ясно, когда именно состоится релиз альбома, три четверти которого уже записаны (группа начала работу в 2017 году). Тексты песен всё равно будут опубликованы в книге, вне зависимости от того, выйдет ли к тому времени альбом или нет.

JETHRO TULL To Release First New Album In Nearly 20 Years, The Zealot Gene; Silent Singing Lyric Book Available In June



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