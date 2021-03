сегодня



JETHRO TULL планируют выпуск альбома



Лидер JETHRO TULL Ian Anderson готовит книгу "Silent Singing", в которую войдут тексты песен, начиная с первого альбома 1968 года "This Was", и заканчивая новой работой "The Zealot Gene". По словам музыканта, пока не очень ясно, когда именно состоится релиз альбома, три четверти которого уже записаны (группа начала работу в 2017 году). Тексты песен всё равно будут опубликованы в книге, вне зависимости от того, выйдет ли к тому времени альбом или нет.







