Лидер JETHRO TULL: «Не считаю, что нам место в ЗСРнР»
Ian Anderson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, заслужила ли его группа места в Зале Славы Рок-н-Ролла:
«Ну, пока что это чувство облегчения, что мне не пришлось столкнуться с неловкой перспективой быть приглашённым в Зал славы, быть введённым в Зал славы, потому что я давно придерживаюсь позиции, что Зал славы рок-н-ролла — это американское учреждение, посвящённое музыке, вдохновлённой американцами. Это не обязательно исключает музыкантов других национальностей, но я думаю, что по сути это должна быть американская музыка. Не обязательно именно рок-н-ролл — мы не говорим о Чаке Берри или Литтл Ричарде, Элвисе Пресли или ещё о ком-то, но мы говорим в широком смысле о поп- и рок-музыке. Есть определённый американский стиль, и, конечно, THE ROLLING STONES, к примеру, идеально подходят под это определение, потому что они всем обязаны американской музыке, тогда как, я считаю, что JETHRO TULL, за исключением первого альбома, что касается музыкальных стилей, с которыми я обычно работаю — во всем этом немного американского. Поэтому я не считаю, что мы подходим на роль кандидатов в Зал славы рок-н-ролла.
Но другая сторона медали заключается в том, что когда Зал славы рок-н-ролла открыл свои двери, он сделал это с несколькими экспонатами JETHRO TULL, которые я им предоставил, и они были в Кливленде, когда это место было блестящим и новым, и я пошёл посмотреть. Нельзя сказать, что мы полностью отстранились от всего происходящего, но я уверен, что есть небольшая разница, когда речь идёт о введении в Зал славы рок-н-ролла. И, к счастью, мне не придётся смущённо оправдываться тем, что я в тот вечер мыл голову и не смог приехать туда, где проводятся подобные мероприятия.
Исторически сложилось так, что Янн Веннер [соучредитель и издатель журнала о популярной культуре Rolling Stone], который, насколько я знаю, до сих пор является одним из боссов, заседающих в совете директоров и решающих, кто будет допущен через его великие порталы, всегда испытывал огромную неприязнь к JETHRO TULL, начиная со времён Rolling Stone. Так что мы точно не в его списке фаворитов, и это нормально, я не против. Честно говоря, я очень уважаю институт Зала славы рок-н-ролла, но я не думаю, что нам там место. Я могу назвать нескольких артистов, которые, вероятно, подходят для этого, но не являются его частью. Они очень многим обязаны американской музыке, и американская музыка тоже чем-то обязана им, потому что они продолжают поддерживать пламя музыкальной американщины во всём мире, даже если они не являются гражданами США».
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