Новое видео JETHRO TULL



"Shoshana Sleeping", новое видео группы JETHRO TULL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Zealot Gene", выходящего 28 января на InsideOut Music. Альбом будет доступен в следующих вариантах:



* Special-edition digipak CD

* Gatefold 2LP+CD+LP-booklet

* Limited 2CD+Blu-ray artbook

* Limited deluxe 3LP+2CD+Blu-ray artbook



Трек-лист:



01. Mrs. Tibbets (5:54)



02. Jacob's Tales (2:13)



03. Mine Is The Mountain (5:40)



04. The Zealot Gene (3:54)



05. Shoshana Sleeping (3:41)



06. Sad City Sisters (3:40)



07. Barren Beth, Wild Desert John (3:37)



08. The Betrayal Of Joshua Kynde (4:06)



09. Where Did Saturday Go? (3:53)



10. Three Loves, Three (3:30)



11. In Brief Visitation (3:00)



12. The Fisherman Of Ephesus (3:41)



Состав:



Ian Anderson - Flute, Acoustic Guitar, Harmonica, Vocals

Joe Parrish-James - Guitar

Florian Opahle - Guitar (album only)

Scott Hammond - Drums.

John O'Hara - Piano, Keyboards, Accordion

David Goodier - Bass













