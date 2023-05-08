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Лидер JETHRO TULL — о том, почему он не поставил на полку премию «Грэмми»



Группа METALLICA была номинирована на самую первую премию «Грэмми» в категории «Хард-рок/металлическое исполнение» в 1989 году, но, как известно, проиграла группе JETHRO TULL. Поклонники и даже некоторые посетители шоу были возмущены, хотя звукозаписывающая компания JETHRO TULL попыталась смягчить этот ляпсус, разместив в Billboard объявление, которое гласило: «Флейта — это тяжёлый, металлический инструмент».



В новом интервью Meltdown на вопрос о том, где он хранит свою «Грэмми», лидер JETHRO TULL Ian Anderson ответил:



«Мой сын нашёл её несколько лет назад. Она пропала примерно на 20 лет, и он наткнулся на неё. Он спросил: "Что это?" А я ответил: "Это "Грэмми". Где ты её нашёл?" Он сказал: "Она была в одной из спален наверху, где-то в шкафу". И я говорю: "Ну вот". И так как я не видел объявления об этом на eBay, я должен предположить, что он вернул её в шкаф, из которого она была взята. Но с тех пор я её больше не видел. Я не искал её».



Ian объяснил, почему он не поставил на полку премию «Грэмми» у себя дома:



«Не то чтобы я относился пренебрежительно или негативно к похвале коллег. Очень приятно, когда людям нравится твоя работа, особенно когда это пять тысяч голосующих участников Национальной академии звукозаписывающих искусств и наук. Но я не получаю от этого удовольствия. Я не охотник за трофеями. В моём доме вы не найдёте ни "Грэмми", ни золотых альбомов на стене, ни головы лося, которого я подстрелил из крупнокалиберной винтовки. Я не такой человек. Я не увлекаюсь трофеями».







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