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*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
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Jethro Tull

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8 май 2023 : 		 Лидер JETHRO TULL — о том, почему он не поставил на полку премию «Грэмми»

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19 фев 2021 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет весной

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15 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL о Грэмми: «Нам сказали даже не приходить — Грэмми дадут METALLICA»

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2 мар 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL сказал, что рассказы о масштабах кутежа в LED ZEPPELIN «вероятно, сильно преувеличены»

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2 ноя 2019 : 		 JETHRO TULL поедут в "The Prog Years Tour 2020"
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Лидер JETHRO TULL — о том, почему он не поставил на полку премию «Грэмми»



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Группа METALLICA была номинирована на самую первую премию «Грэмми» в категории «Хард-рок/металлическое исполнение» в 1989 году, но, как известно, проиграла группе JETHRO TULL. Поклонники и даже некоторые посетители шоу были возмущены, хотя звукозаписывающая компания JETHRO TULL попыталась смягчить этот ляпсус, разместив в Billboard объявление, которое гласило: «Флейта — это тяжёлый, металлический инструмент».

В новом интервью Meltdown на вопрос о том, где он хранит свою «Грэмми», лидер JETHRO TULL Ian Anderson ответил:

«Мой сын нашёл её несколько лет назад. Она пропала примерно на 20 лет, и он наткнулся на неё. Он спросил: "Что это?" А я ответил: "Это "Грэмми". Где ты её нашёл?" Он сказал: "Она была в одной из спален наверху, где-то в шкафу". И я говорю: "Ну вот". И так как я не видел объявления об этом на eBay, я должен предположить, что он вернул её в шкаф, из которого она была взята. Но с тех пор я её больше не видел. Я не искал её».

Ian объяснил, почему он не поставил на полку премию «Грэмми» у себя дома:

«Не то чтобы я относился пренебрежительно или негативно к похвале коллег. Очень приятно, когда людям нравится твоя работа, особенно когда это пять тысяч голосующих участников Национальной академии звукозаписывающих искусств и наук. Но я не получаю от этого удовольствия. Я не охотник за трофеями. В моём доме вы не найдёте ни "Грэмми", ни золотых альбомов на стене, ни головы лося, которого я подстрелил из крупнокалиберной винтовки. Я не такой человек. Я не увлекаюсь трофеями».




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8 май 2023
rassol
Уолтер Уайт жив?
Like!1
8 май 2023
S
SS-ULTRA
rassol, ахах)) Похож:))

просмотров: 479

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