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Jethro Tull

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27 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Слишком просто было бы сказать, что "The Zealot Gene" — о Трампе»

26 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «COVID никуда не уйдёт»

22 янв 2022 : 		 Причина, по которой IAN ANDERSON из JETHRO TULL никому не доверяет свой инструмент

20 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Не считаю, что нам место в ЗСРнР»

12 янв 2022 : 		 Новое видео JETHRO TULL

9 дек 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

4 дек 2021 : 		 Книга о JETHRO TULL выйдет весной

5 ноя 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 июл 2021 : 		 Новый альбом JETHRO TULL выйдет в 2022

21 мар 2021 : 		 JETHRO TULL планируют выпуск альбома

19 фев 2021 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет весной

14 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL пояснил свои слова о болезни

13 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL неизлечимо болен

15 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL о Грэмми: «Нам сказали даже не приходить — Грэмми дадут METALLICA»

13 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL записал специальную песню

2 мар 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL сказал, что рассказы о масштабах кутежа в LED ZEPPELIN «вероятно, сильно преувеличены»

3 ноя 2019 : 		 Вышло переиздание альбома JETHRO TULL

2 ноя 2019 : 		 JETHRO TULL поедут в "The Prog Years Tour 2020"

18 окт 2018 : 		 JETHRO TULL выпускают биографию

11 окт 2018 : 		 Гитарист JETHRO TULL выпустит сольный альбом

4 мар 2017 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

21 дек 2016 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 дек 2016 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

1 сен 2016 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет осенью

5 май 2016 : 		 IAN ANDERSON о юбилее " Aqualung"

19 фев 2015 : 		 IAN ANDERSON превратит песни JETHRO TULL в рок-оперу
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Лидер JETHRO TULL: «Слишком просто было бы сказать, что "The Zealot Gene" — о Трампе»



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Ian Anderson в рамках недавнего разговора ответил на вопрос, что вдохновило его на создание "The Zealot Gene":

«Было бы слишком просто сказать: "О, он же говорит о Дональде Трампе". То есть слишком просто. На самом деле это сборник персонажей. Я могу легко назвать по крайней мере шесть или восемь человек в современном мире — политических лидеров или национальных лидеров, чья популистская политика пугающе опасна. Главное — разделить людей.

В демократии — в настоящей демократии, как в вашей или моей стране, или в псевдодемократии, как в некоторых других странах — победа с небольшим перевесом является реальностью сегодняшнего дня, и поэтому разделение людей — это способ завоевать расположение. Поэтому в тех странах, где во главе стоят популистские лидеры, люди любят или ненавидят их в равной степени, но обычно они склоняются к правым, традиционным, консервативным ценностям. Даже те, кто, возможно, думает: "Этот парень в действительности не очень хороший лидер, но он — всё, что у нас есть". Есть ярые сторонники Трампа, а есть те, кто является идеологическими республиканцами "до мозга костей". Им не обязательно было бы удобно голосовать за Дональда Трампа, но они хотят сохранить своё республиканское происхождение, и в США так и будет. Канада вообще гораздо более либеральная страна, и в Европе есть много стран, где коалиционные правительства являются нормой. Но в моей стране и в США, как правило, всё поделено».

JETHRO TULL














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