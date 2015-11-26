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Лидер JETHRO TULL : «Слишком просто было бы сказать, что "The Zealot Gene" — о Трампе»



Ian Anderson в рамках недавнего разговора ответил на вопрос, что вдохновило его на создание "The Zealot Gene":



«Было бы слишком просто сказать: "О, он же говорит о Дональде Трампе". То есть слишком просто. На самом деле это сборник персонажей. Я могу легко назвать по крайней мере шесть или восемь человек в современном мире — политических лидеров или национальных лидеров, чья популистская политика пугающе опасна. Главное — разделить людей.



В демократии — в настоящей демократии, как в вашей или моей стране, или в псевдодемократии, как в некоторых других странах — победа с небольшим перевесом является реальностью сегодняшнего дня, и поэтому разделение людей — это способ завоевать расположение. Поэтому в тех странах, где во главе стоят популистские лидеры, люди любят или ненавидят их в равной степени, но обычно они склоняются к правым, традиционным, консервативным ценностям. Даже те, кто, возможно, думает: "Этот парень в действительности не очень хороший лидер, но он — всё, что у нас есть". Есть ярые сторонники Трампа, а есть те, кто является идеологическими республиканцами "до мозга костей". Им не обязательно было бы удобно голосовать за Дональда Трампа, но они хотят сохранить своё республиканское происхождение, и в США так и будет. Канада вообще гораздо более либеральная страна, и в Европе есть много стран, где коалиционные правительства являются нормой. Но в моей стране и в США, как правило, всё поделено».







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