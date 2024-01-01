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Jethro Tull

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JETHRO TULL расстались с гитаристом



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JETHRO TULL опубликовали следующее сообщение:

«К сожалению, в конце февраля мы должны попрощаться с гитаристом @josephgwilymparrishjames, который присоединился к группе в 2020 году, как раз во время Covid! Теперь, 4 года спустя, Joe решил уйти, чтобы сосредоточиться на своей собственной работе по записи и продюсированию и продолжить развитие своей фолк-рок группы @albionofficialuk

Все мы в группе и команде желаем Джо всего наилучшего и благодарим его за трудолюбие и творчество на сцене, а также за работу над двумя последними альбомами TULL в 2022 и 2023 годах.

С марта его место займет Jack Clark, который играл на бас-гитаре во время некоторых туров с группой в последние два года, а также в настоящее время играет на второй гитаре, обеспечивая партии клавишных, пока John O'Hara временно недоступен».




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