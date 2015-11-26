сегодня



Причина, по которой IAN ANDERSON из JETHRO TULL никому не доверяет свой инструмент



В новом интервью Даррену Палтровицу, ведущему "Paltrocast With Darren Paltrowitz", Ian Anderson из JETHRO TULL рассказал о своей репутации человека, который не пожимает руки людям:



«Я с ранних лет страдаю от грудных инфекций, инфекций горла и верхних дыхательных путей. Это всегда было моей постоянной проблемой. Поэтому я стараюсь не контактировать без необходимости с вирусами простуды, будь то риновирусы, коронавирусы или вирусы гриппа. Потому что для меня это не просто вопрос трёх-четырёх дней плохого самочувствия; обычно я провожу четыре-шесть недель с серьёзным бронхитом и чувствую себя очень плохо. И, конечно, есть вероятность, что в этот период я могу находиться в турне.



Последние 20 лет или около того я возил с собой в ручной клади маску для лица. Помню, что впервые я купил её в Токио, в аэропорту. И я помню, что купил ещё несколько в аэропорту Дубая. Они просто лежали на случай, если они мне понадобятся, — если я окажусь в обстановке, где я особенно опасаюсь подхватить вирус. И я много лет был заядлым любителем мытья рук. Когда играешь на флейте или гитаре, тебе меньше всего хочется иметь жирные руки — либо от рукопожатия, либо от открывания дверей, либо ещё от чего-нибудь. Хочется, чтобы руки были сухие и чистые, когда играешь на инструментах. Поэтому никому не разрешается прикасаться к моим инструментам, никому не разрешается пожимать мне руки или иным образом загрязнять меня в те драгоценные моменты между выходом из гримёрки и возвращением в неё. Никто не прикасается к моему микрофону. Я работаю с вещами, которые потенциально могут быть источниками заражения. Я сам об этом позабочусь. Я просто предпочитаю делать всё сам.

Идея пригласить гитарного помощника, который распакует твой инструмент, поменяет струны и настроит его для тебя — Бога ради, ты хочешь, чтобы тебя ещё и подтёрли? Чтобы тебе мыло в душе подавали? Что это вообще такое? Что за слабаки! Вы должны гордиться своим инструментом и гордиться тем, что содержите его в чистоте и настроенным.



Эти стеллажи с гитарами за сценой, которые я вижу... Я подтрунивал над Joe Bonamassa'ой по поводу его 17 гитар или около того, которые он выставил в задней части сцены. Я сказал: "Joe, зачем они тебе? Ты не сможешь сыграть на всех этих гитарах за вечер". Он ответил: "Они просто у меня с собой на случай, если я вдруг решу, что хочу сыграть именно на этой". Между тем, конечно, он платит десятки тысяч долларов за перевозку этих вещей по всему миру, а также, вероятно, паре дорожных помощников, которые только и делают, что присматривают за его гитарами. Но это позволяет ему и другим людям чувствовать себя уверенно. И я полагаю, что они очень гордятся этими инструментами и очень гордятся своей коллекцией гитар. Но им приходится отдавать их в чужие грязные руки, когда дело доходит до практики.



Я просто не могу представить себе, чтобы кто-то менял струны моей гитары за меня. Это равносильно... Если бы я был вооружённым полицейским в США, пристегнув к бедру Glock 17, я бы не доверил кому-то другому даже почистить его или зарядить двадцать 9-миллиметровых патронов в магазин, вставить их и убедиться, что всё в порядке, вернуть мне пистолет и отправить меня в жестокий и безумный мир. Кто-нибудь смог бы? Плохо, когда киноактёры не удосуживаются проверить свои пистолеты. Я думаю, что такие вещи очень важны. Когда выходишь на сцену с инструментом, кажется, это вопрос жизни и смерти, ведь он должен работать на тебя. Вы не хотите, чтобы оставался хотя бы маленький элемент сомнения, что, возможно, он не совсем настроен или работает не идеально. Поэтому я думаю, что это похоже на вопрос жизни и смерти, и смущение, которое возникает из-за того, что что-то не работает должным образом, действительно приводит к смерти. И я видел многих артистов, включая меня, с которыми подобное случалось на сцене, и это не очень красивое зрелище.



Я помню, как мы впервые играли с Джими Хендриксом в Стокгольме. У него всё шло наперекосяк. С его гитарой были проблемы. Я имею в виду, это было просто ужасно наблюдать. Это было печально. А он был очень расстроен и зол. Он просто не мог настроить свою гитару. Это была белая Gibson SG, на которой он играл необычным образом, и он никак не мог настроить эту чёртову штуку. Но SG, на мой взгляд, просто не очень хорошие инструменты, несмотря на то, что Tony Iommi [BLACK SABBATH] очень хорошо заработал на игре на них».







</div>





+0 -0



просмотров: 161

