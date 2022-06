сегодня



Юбилейная версия альбома JETHRO TULL выйдет летом



По случаю 50-летия, JETHRO TULL выпустят юбилейную версию "Thick As A Brick" в виде 12-страничной газеты. Виниловый вариант будет содержать микс Steven'a Wilson’a 2012 года. 7 октября состоится перевыпуск CD/DVD варианта, который был издан по случаю 40-летия альбома.



Side A:

"Thick As A Brick (Pt. I)"





Side B:

"Thick As A Brick (Pt. 2)"





CD/DVD contents:





- New stereo and 5.1 mixes by Steven Wilson

- Original 1972 recording at Morgan Studios by Robin Black





Содержимое книги:



- The original newspaper rebuilt for the 12 x 12 format on 16 pages of newspaper style paper (but more durable).

- The 2012 newspaper printed on gloss paper

- An article by Classic Rocks’ Dom Lawson about ‘Thick As A Brick’

- An Ian Anderson interview conducted by The Reverend George Pitcher

- Many rare 1972/73 photos from photographers Didi Zill and Robert Ellis covering ‘street’ and live situations and 2012 tour photos by Martin Webb.

- Memories of the recording from engineer Robin Black.

- Recording and touring memories from Martin Barre, Ian Anderson and Jeffrey Hammond.

- A Q & A with tour manager Eric Brooks with tour memorabilia and the full 1972 itinerary.







