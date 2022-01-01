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JETHRO TULL завершили запись альбома



JETHRO TULL завершили запись нового, 23 по счёту студийного альбома.



Ian: «Мы вносим последние штрихи в художественное оформление обложки альбома и завершили запись и сведение несколько недель назад. Из-за обычного долгого ожидания производства и штамповки винила мы планируем выпустить альбом весной 2023 года, но в ближайшие недели и месяцы вы сможете узнать больше о пластинке и различных её форматах.



Пока ещё слишком рано дразнить вас названиями, трек-листами и содержанием, но будьте уверены, что всё уже готово и сделано в плане мастеринга и основных элементов оформления и упаковки. Я надеюсь, что вам понравятся концепция и темы, когда я буду готов рассказать вам о них подробнее. Это была долгая и сложная работа по записи материала во время суматошного графика гастролей в последние месяцы. День здесь, день там, а в некоторых случаях и несколько дней вместе.



Я написал основные темы и тексты песен ещё в январе этого года и отправил первые демо-записи группе в феврале и марте, как я уже делал это с "The Zealot Gene" в 2017 году. Основная часть записи проходила в июне-августе, а сведение стерео — в сентябре. Мой новый приятель Bruce Soord из THE PINEAPPLE THIEF взялся за создание микса в формате Surround Sound и альтернативного стереомикса».







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