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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 18
*MOONSPELL отменили британский тур 12
*DEEP PURPLE в Польше 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
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Jethro Tull

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21 ноя 2022 : 		 JETHRO TULL завершили запись альбома

22 июл 2022 : 		 Новое видео JETHRO TULL

24 июн 2022 : 		 Юбилейная версия альбома JETHRO TULL выйдет летом

11 фев 2022 : 		 IAN ANDERSON заявил, что участники METALLICA поступили по-джентльменски, проиграв JETHRO TULL

27 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Слишком просто было бы сказать, что "The Zealot Gene" — о Трампе»

26 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «COVID никуда не уйдёт»

22 янв 2022 : 		 Причина, по которой IAN ANDERSON из JETHRO TULL никому не доверяет свой инструмент

20 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Не считаю, что нам место в ЗСРнР»

12 янв 2022 : 		 Новое видео JETHRO TULL

9 дек 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

4 дек 2021 : 		 Книга о JETHRO TULL выйдет весной

5 ноя 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 июл 2021 : 		 Новый альбом JETHRO TULL выйдет в 2022

21 мар 2021 : 		 JETHRO TULL планируют выпуск альбома

19 фев 2021 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет весной

14 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL пояснил свои слова о болезни

13 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL неизлечимо болен

15 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL о Грэмми: «Нам сказали даже не приходить — Грэмми дадут METALLICA»

13 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL записал специальную песню

2 мар 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL сказал, что рассказы о масштабах кутежа в LED ZEPPELIN «вероятно, сильно преувеличены»

3 ноя 2019 : 		 Вышло переиздание альбома JETHRO TULL

2 ноя 2019 : 		 JETHRO TULL поедут в "The Prog Years Tour 2020"

18 окт 2018 : 		 JETHRO TULL выпускают биографию

11 окт 2018 : 		 Гитарист JETHRO TULL выпустит сольный альбом

4 мар 2017 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

21 дек 2016 : 		 Новое видео JETHRO TULL
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JETHRO TULL завершили запись альбома



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JETHRO TULL завершили запись нового, 23 по счёту студийного альбома.

Ian: «Мы вносим последние штрихи в художественное оформление обложки альбома и завершили запись и сведение несколько недель назад. Из-за обычного долгого ожидания производства и штамповки винила мы планируем выпустить альбом весной 2023 года, но в ближайшие недели и месяцы вы сможете узнать больше о пластинке и различных её форматах.

Пока ещё слишком рано дразнить вас названиями, трек-листами и содержанием, но будьте уверены, что всё уже готово и сделано в плане мастеринга и основных элементов оформления и упаковки. Я надеюсь, что вам понравятся концепция и темы, когда я буду готов рассказать вам о них подробнее. Это была долгая и сложная работа по записи материала во время суматошного графика гастролей в последние месяцы. День здесь, день там, а в некоторых случаях и несколько дней вместе.

Я написал основные темы и тексты песен ещё в январе этого года и отправил первые демо-записи группе в феврале и марте, как я уже делал это с "The Zealot Gene" в 2017 году. Основная часть записи проходила в июне-августе, а сведение стерео — в сентябре. Мой новый приятель Bruce Soord из THE PINEAPPLE THIEF взялся за создание микса в формате Surround Sound и альтернативного стереомикса».




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