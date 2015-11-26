сегодня



Лидер JETHRO TULL : «COVID никуда не уйдёт»



Ian Anderson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какие перспективы есть насчёт концертов с учётом бушующей в мире пандемии:



«Я не думаю, что вы рассматриваете ситуацию с точки зрения уровня инфекций во многих странах, в которых я [должен] выступать, включая [США], где был зафиксирован рекордный уровень инфекций за всё время с начала пандемии, и то же самое происходит на сегодняшний день в Италии и в Германии. В Великобритании мы снизились до, фактически, 50 процентов от ежедневного уровня инфекций по сравнению с тем, что было пару недель назад. И это хорошие новости, но осторожные, потому что, похоже, вариант омикрон распространился так далеко и так широко среди населения Великобритании, что естественный иммунитет от заражения плюс значительный уровень вакцинации, которого мы здесь достигли, похоже, что... Конечно, вы никогда не должны думать: "О, всё кончено. Мы победили коронавирус". Он никуда не денется. Он будет с нами как эндемическое заболевание, что бы ни случилось, до конца жизни моих детей и моих внуков. Но, надеюсь, на его долю не придётся слишком много жизней. И мы можем только надеяться, что в Европе — в большинстве стран Западной Европы они отстают от нас, я бы сказал, на три-четыре недели; то же самое с США. Но есть части Восточной Европы, где ещё даже не почувствовали запах омикрона, и уровень вакцинации там составляет, возможно, 28–30 процентов. У них большие проблемы. И у меня тоже, потому что в ближайшие недели я буду выступать в некоторых из этих стран. Во многих местах всё будет чертовски серьёзно.



Мы вернулись туда, где были. Сейчас это эхо 2021 и 2020 годов. Нам уже пришлось снова отложить в третий и четвёртый раз два тура в январе. Я надеюсь, что некоторые из февральских концертов состоятся. Скрестим пальцы. И в марте может быть то же самое. Я думаю, что к концу апреля и в мае дела пойдут лучше. Но сейчас ситуация не слишком радужная. И то, насколько больницы смогут справиться с растущим уровнем инфекций от тех, кто не прошёл вакцинацию и серьёзно заболевает... впереди могут быть большие проблемы».







</div>





+1 -0



просмотров: 189

