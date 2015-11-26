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Jethro Tull

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26 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «COVID никуда не уйдёт»

22 янв 2022 : 		 Причина, по которой IAN ANDERSON из JETHRO TULL никому не доверяет свой инструмент

20 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Не считаю, что нам место в ЗСРнР»

12 янв 2022 : 		 Новое видео JETHRO TULL

9 дек 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

4 дек 2021 : 		 Книга о JETHRO TULL выйдет весной

5 ноя 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 июл 2021 : 		 Новый альбом JETHRO TULL выйдет в 2022

21 мар 2021 : 		 JETHRO TULL планируют выпуск альбома

19 фев 2021 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет весной

14 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL пояснил свои слова о болезни

13 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL неизлечимо болен

15 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL о Грэмми: «Нам сказали даже не приходить — Грэмми дадут METALLICA»

13 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL записал специальную песню

2 мар 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL сказал, что рассказы о масштабах кутежа в LED ZEPPELIN «вероятно, сильно преувеличены»

3 ноя 2019 : 		 Вышло переиздание альбома JETHRO TULL

2 ноя 2019 : 		 JETHRO TULL поедут в "The Prog Years Tour 2020"

18 окт 2018 : 		 JETHRO TULL выпускают биографию

11 окт 2018 : 		 Гитарист JETHRO TULL выпустит сольный альбом

4 мар 2017 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

21 дек 2016 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 дек 2016 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

1 сен 2016 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет осенью

5 май 2016 : 		 IAN ANDERSON о юбилее " Aqualung"

19 фев 2015 : 		 IAN ANDERSON превратит песни JETHRO TULL в рок-оперу

12 фев 2015 : 		 Переиздание "Minstrel In The Gallery" JETHRO TULL выйдет в апреле
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Лидер JETHRO TULL: «COVID никуда не уйдёт»



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Ian Anderson в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какие перспективы есть насчёт концертов с учётом бушующей в мире пандемии:

«Я не думаю, что вы рассматриваете ситуацию с точки зрения уровня инфекций во многих странах, в которых я [должен] выступать, включая [США], где был зафиксирован рекордный уровень инфекций за всё время с начала пандемии, и то же самое происходит на сегодняшний день в Италии и в Германии. В Великобритании мы снизились до, фактически, 50 процентов от ежедневного уровня инфекций по сравнению с тем, что было пару недель назад. И это хорошие новости, но осторожные, потому что, похоже, вариант омикрон распространился так далеко и так широко среди населения Великобритании, что естественный иммунитет от заражения плюс значительный уровень вакцинации, которого мы здесь достигли, похоже, что... Конечно, вы никогда не должны думать: "О, всё кончено. Мы победили коронавирус". Он никуда не денется. Он будет с нами как эндемическое заболевание, что бы ни случилось, до конца жизни моих детей и моих внуков. Но, надеюсь, на его долю не придётся слишком много жизней. И мы можем только надеяться, что в Европе — в большинстве стран Западной Европы они отстают от нас, я бы сказал, на три-четыре недели; то же самое с США. Но есть части Восточной Европы, где ещё даже не почувствовали запах омикрона, и уровень вакцинации там составляет, возможно, 28–30 процентов. У них большие проблемы. И у меня тоже, потому что в ближайшие недели я буду выступать в некоторых из этих стран. Во многих местах всё будет чертовски серьёзно.

Мы вернулись туда, где были. Сейчас это эхо 2021 и 2020 годов. Нам уже пришлось снова отложить в третий и четвёртый раз два тура в январе. Я надеюсь, что некоторые из февральских концертов состоятся. Скрестим пальцы. И в марте может быть то же самое. Я думаю, что к концу апреля и в мае дела пойдут лучше. Но сейчас ситуация не слишком радужная. И то, насколько больницы смогут справиться с растущим уровнем инфекций от тех, кто не прошёл вакцинацию и серьёзно заболевает... впереди могут быть большие проблемы».

JETHRO TULL





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