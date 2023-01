сегодня



Новое видео JETHRO TULL



"Ginnungagap", новое видео группы JETHRO TULL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "RökFlöte", выходящего 21 апреля на InsideOut Music.



Трек-лист:



01. Voluspo

02. Ginnungagap

03. Allfather

04. The Feathered Consort

05. Hammer On Hammer

06. Wolf Unchained

07. The Perfect One

08. Trickster (And The Mistletoe)

09. Cornucopia

10. The Navigators

11. Guardian's Watch

12. Ithavoll







