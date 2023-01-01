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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 31
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 17
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 13
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Jethro Tull

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5 апр 2023 : 		 Новая песня JETHRO TULL

23 фев 2023 : 		 Новое видео JETHRO TULL

20 янв 2023 : 		 Новое видео JETHRO TULL

21 ноя 2022 : 		 JETHRO TULL завершили запись альбома

22 июл 2022 : 		 Новое видео JETHRO TULL

24 июн 2022 : 		 Юбилейная версия альбома JETHRO TULL выйдет летом

11 фев 2022 : 		 IAN ANDERSON заявил, что участники METALLICA поступили по-джентльменски, проиграв JETHRO TULL

27 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Слишком просто было бы сказать, что "The Zealot Gene" — о Трампе»

26 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «COVID никуда не уйдёт»

22 янв 2022 : 		 Причина, по которой IAN ANDERSON из JETHRO TULL никому не доверяет свой инструмент

20 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Не считаю, что нам место в ЗСРнР»

12 янв 2022 : 		 Новое видео JETHRO TULL

9 дек 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

4 дек 2021 : 		 Книга о JETHRO TULL выйдет весной

5 ноя 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 июл 2021 : 		 Новый альбом JETHRO TULL выйдет в 2022

21 мар 2021 : 		 JETHRO TULL планируют выпуск альбома

19 фев 2021 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет весной

14 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL пояснил свои слова о болезни

13 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL неизлечимо болен

15 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL о Грэмми: «Нам сказали даже не приходить — Грэмми дадут METALLICA»

13 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL записал специальную песню

2 мар 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL сказал, что рассказы о масштабах кутежа в LED ZEPPELIN «вероятно, сильно преувеличены»

3 ноя 2019 : 		 Вышло переиздание альбома JETHRO TULL

2 ноя 2019 : 		 JETHRO TULL поедут в "The Prog Years Tour 2020"

18 окт 2018 : 		 JETHRO TULL выпускают биографию
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|||| 5 апр 2023

Новая песня JETHRO TULL



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"Hammer On Hammer", новая песня группы JETHRO TULL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "RökFlöte", выходящего 21 апреля на InsideOut Music.

Трек-лист:

01. Voluspo
02. Ginnungagap
03. Allfather
04. The Feathered Consort
05. Hammer On Hammer
06. Wolf Unchained
07. The Perfect One
08. Trickster (And The Mistletoe)
09. Cornucopia
10. The Navigators
11. Guardian's Watch
12. Ithavoll




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