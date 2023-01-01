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Новое видео METALLICA
80
ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений
31
GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL...
21
Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»
17
Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби...
13
все новости группы
Jethro Tull
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Blues Rock
Hard Rock
Progressive Rock
http://www.jethrotull.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/officialjethrotull/
5 апр 2023
:
Новая песня JETHRO TULL
23 фев 2023
:
Новое видео JETHRO TULL
20 янв 2023
:
Новое видео JETHRO TULL
21 ноя 2022
:
JETHRO TULL завершили запись альбома
22 июл 2022
:
Новое видео JETHRO TULL
24 июн 2022
:
Юбилейная версия альбома JETHRO TULL выйдет летом
11 фев 2022
:
IAN ANDERSON заявил, что участники METALLICA поступили по-джентльменски, проиграв JETHRO TULL
27 янв 2022
:
Лидер JETHRO TULL: «Слишком просто было бы сказать, что "The Zealot Gene" — о Трампе»
26 янв 2022
:
Лидер JETHRO TULL: «COVID никуда не уйдёт»
22 янв 2022
:
Причина, по которой IAN ANDERSON из JETHRO TULL никому не доверяет свой инструмент
20 янв 2022
:
Лидер JETHRO TULL: «Не считаю, что нам место в ЗСРнР»
12 янв 2022
:
Новое видео JETHRO TULL
9 дек 2021
:
Новое видео JETHRO TULL
4 дек 2021
:
Книга о JETHRO TULL выйдет весной
5 ноя 2021
:
Новое видео JETHRO TULL
13 июл 2021
:
Новый альбом JETHRO TULL выйдет в 2022
21 мар 2021
:
JETHRO TULL планируют выпуск альбома
19 фев 2021
:
Переиздание JETHRO TULL выйдет весной
14 май 2020
:
Лидер JETHRO TULL пояснил свои слова о болезни
13 май 2020
:
Лидер JETHRO TULL неизлечимо болен
15 апр 2020
:
Вокалист JETHRO TULL о Грэмми: «Нам сказали даже не приходить — Грэмми дадут METALLICA»
13 апр 2020
:
Вокалист JETHRO TULL записал специальную песню
2 мар 2020
:
Лидер JETHRO TULL сказал, что рассказы о масштабах кутежа в LED ZEPPELIN «вероятно, сильно преувеличены»
3 ноя 2019
:
Вышло переиздание альбома JETHRO TULL
2 ноя 2019
:
JETHRO TULL поедут в "The Prog Years Tour 2020"
18 окт 2018
:
JETHRO TULL выпускают биографию
11 окт 2018
:
Гитарист JETHRO TULL выпустит сольный альбом
4 мар 2017
:
Фрагмент нового релиза JETHRO TULL
21 дек 2016
:
Новое видео JETHRO TULL
13 дек 2016
:
Фрагмент нового релиза JETHRO TULL
1 сен 2016
:
Переиздание JETHRO TULL выйдет осенью
5 май 2016
:
IAN ANDERSON о юбилее " Aqualung"
19 фев 2015
:
IAN ANDERSON превратит песни JETHRO TULL в рок-оперу
12 фев 2015
:
Переиздание "Minstrel In The Gallery" JETHRO TULL выйдет в апреле
1 сен 2014
:
Умер оригинальный басист JETHRO TULL
2 май 2013
:
4DVD JETHRO TULL выйдут в июне
22 мар 2013
:
JETHRO TULL выпустят 7"-винил в апреле
12 сен 2012
:
Юбилейное издание "Thick As A Brick" JETHRO TULL выйдет в ноябре
2 ноя 2011
:
Переиздание JETHRO TULL доступно для прослушивания
12 сен 2011
:
JETHRO TULL планируют тур Thick As A Brick в 2012
4 сен 2011
:
Юбилейное переиздание "Aqualung" JETHRO TULL выйдет в октябре
24 май 2011
:
Ремастеринг "Aqualung" JETHRO TULL выйдет в сентябре
5 апр 2023
Новая песня JETHRO TULL
"Hammer On Hammer", новая песня группы JETHRO TULL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "RökFlöte", выходящего 21 апреля на InsideOut Music.
Трек-лист:
01. Voluspo
02. Ginnungagap
03. Allfather
04. The Feathered Consort
05. Hammer On Hammer
06. Wolf Unchained
07. The Perfect One
08. Trickster (And The Mistletoe)
09. Cornucopia
10. The Navigators
11. Guardian's Watch
12. Ithavoll
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