5 апр 2023



Новая песня JETHRO TULL



"Hammer On Hammer", новая песня группы JETHRO TULL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "RökFlöte", выходящего 21 апреля на InsideOut Music.



Трек-лист:



01. Voluspo

02. Ginnungagap

03. Allfather

04. The Feathered Consort

05. Hammer On Hammer

06. Wolf Unchained

07. The Perfect One

08. Trickster (And The Mistletoe)

09. Cornucopia

10. The Navigators

11. Guardian's Watch

12. Ithavoll







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