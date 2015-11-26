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IAN ANDERSON заявил, что участники METALLICA поступили по-джентльменски, проиграв JETHRO TULL



METALLICA была номинирована на самую первую премию «Грэмми» в категории «Хард-рок/металлическое исполнение» в 1989 году, но, как известно, проиграла группе JETHRO TULL. Фанаты — и даже некоторые слушатели — были возмущены, а звукозаписывающая компания JETHRO TULL разместила на Billboard объявление, которое гласило: «Флейта — это тяжёлый, металлический инструмент».



В новом интервью радиостанции KSHE 95 в Сент-Луисе, штат Миссури, лидер JETHRO TULL Ian Anderson рассказал:



«Я думаю, что участники METALLICA на самом деле поступили очень по-джентльменски. Когда они выиграли Грэмми в следующем году, как я и предсказывал, они опубликовали на Billboard сообщение, поблагодарив звукозаписывающую компанию, своих друзей и семью за поддержку, собаку — они поблагодарили всех, включая JETHRO TULL, за то, что они не выпустили новый альбом в том году. У них есть чувство юмора. Они восприняли это с юмором, хотя все говорили им, что они выиграют Грэмми, но, к сожалению, в том году у них это не получилось. Но они были новой крутой группой, и они должны были получить награду в следующем году, и, конечно, они выиграли».







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