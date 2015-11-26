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Jethro Tull

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11 фев 2022 : 		 IAN ANDERSON заявил, что участники METALLICA поступили по-джентльменски, проиграв JETHRO TULL

27 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Слишком просто было бы сказать, что "The Zealot Gene" — о Трампе»

26 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «COVID никуда не уйдёт»

22 янв 2022 : 		 Причина, по которой IAN ANDERSON из JETHRO TULL никому не доверяет свой инструмент

20 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Не считаю, что нам место в ЗСРнР»

12 янв 2022 : 		 Новое видео JETHRO TULL

9 дек 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

4 дек 2021 : 		 Книга о JETHRO TULL выйдет весной

5 ноя 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 июл 2021 : 		 Новый альбом JETHRO TULL выйдет в 2022

21 мар 2021 : 		 JETHRO TULL планируют выпуск альбома

19 фев 2021 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет весной

14 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL пояснил свои слова о болезни

13 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL неизлечимо болен

15 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL о Грэмми: «Нам сказали даже не приходить — Грэмми дадут METALLICA»

13 апр 2020 : 		 Вокалист JETHRO TULL записал специальную песню

2 мар 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL сказал, что рассказы о масштабах кутежа в LED ZEPPELIN «вероятно, сильно преувеличены»

3 ноя 2019 : 		 Вышло переиздание альбома JETHRO TULL

2 ноя 2019 : 		 JETHRO TULL поедут в "The Prog Years Tour 2020"

18 окт 2018 : 		 JETHRO TULL выпускают биографию

11 окт 2018 : 		 Гитарист JETHRO TULL выпустит сольный альбом

4 мар 2017 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

21 дек 2016 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 дек 2016 : 		 Фрагмент нового релиза JETHRO TULL

1 сен 2016 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет осенью

5 май 2016 : 		 IAN ANDERSON о юбилее " Aqualung"
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IAN ANDERSON заявил, что участники METALLICA поступили по-джентльменски, проиграв JETHRO TULL



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METALLICA была номинирована на самую первую премию «Грэмми» в категории «Хард-рок/металлическое исполнение» в 1989 году, но, как известно, проиграла группе JETHRO TULL. Фанаты — и даже некоторые слушатели — были возмущены, а звукозаписывающая компания JETHRO TULL разместила на Billboard объявление, которое гласило: «Флейта — это тяжёлый, металлический инструмент».

В новом интервью радиостанции KSHE 95 в Сент-Луисе, штат Миссури, лидер JETHRO TULL Ian Anderson рассказал:

«Я думаю, что участники METALLICA на самом деле поступили очень по-джентльменски. Когда они выиграли Грэмми в следующем году, как я и предсказывал, они опубликовали на Billboard сообщение, поблагодарив звукозаписывающую компанию, своих друзей и семью за поддержку, собаку — они поблагодарили всех, включая JETHRO TULL, за то, что они не выпустили новый альбом в том году. У них есть чувство юмора. Они восприняли это с юмором, хотя все говорили им, что они выиграют Грэмми, но, к сожалению, в том году у них это не получилось. Но они были новой крутой группой, и они должны были получить награду в следующем году, и, конечно, они выиграли».



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