сегодня



Вокалист SUICIDAL TENDENCIES: «Нельзя опускать руки!»



Mike Muir в недавнем интервью поговорил о том, как важно не слепо следовать за толпой, не игнорировать собственные мнения и мысли, не пренебрегать собственными ценностями и убеждениями:



«Я считаю, что нас учат бояться выделяться. Нам удобнее оставаться в тени, быть в стороне и обладать чем-то своим. И я считаю, что это одна из главных проблем - я не хочу вдаваться в политику, но в этом и есть проблема политики. Сейчас во многих уголках мира проходят выборы, и все сводится к «я такой-то» и «я вот такой-то». И есть огромная лощина Истины, куда люди боятся заходить, потому что они отклонятся от той линии, которую, как предполагается, они не могут изменить, от этих неломающихся стержней. И это печально.



Для меня это большая проблема в любой точке мира — когда люди не могут говорить, когда они не могут общаться. А сейчас люди не хотят общаться. Они просто хотят получить подтверждение. «Они плохие. Да, все плохо. Они плохие. Они плохие». Да. Отличный разговор. [Нет] никаких обсуждений. А [через разговоры] вы учитесь.



Я не понимаю, почему оскорбительно задавать вопрос. И если взять в качестве примера Соединенные Штаты, то мне не нравится ни один из тех, кто баллотируется [в Белый дом]. Их легко не любить, потому что они чертовски плохие люди, насколько я понимаю... Я не знаю, видели ли вы [нынешнего президента США Джо] Байдена. «Этот чувак такой старый». И мне никогда не нравился этот парень, потому что он много чего говорил. Но я это говорю, [а мне в ответ]: «Ты не можешь так говорить». А я такой: «Почему?» Потому что тогда ты за [Дональда Трампа]». А я им: «Как это я за [Трампа], если я говорю что-то про [Байдена]?». Если я буду говорить гадости о ком-то другом, иногда я буду высказываться в таком духе, а в ответ получу: «Ты не можешь так говорить». А я им: «Ну почему ты не можешь сказать правду?» Почему бы нам не сосредоточиться на правде, а не на том, кто это?



Удивительно, как люди... мы называем это крючкотворством. Люди просто прогибаются. Если что-то случается, они предпочитают, чтобы... Если кто-то другой, цитирую, будет находится у власти другой человек, то они хотят, чтобы происходили плохие события. Им нравится, чтобы происходили плохие события, потому что у власти не тот, за кого они. А для меня это безумная философия. И это значит, что что-то структурно не так — совершенно не так. И пока люди не начнут думать: «А как же народ?», ничего не изменится.



Я никогда не голосую. [И люди спрашивают меня] «Почему ты не голосуешь?». И я отвечаю, потому что помню, как мне было 12 лет и я видел по телевизору, как кто-то говорил, глядя в телевизор: «Я голосую. Я баллотируюсь, потому что собираюсь сделать вашу жизнь лучше. Я делаю это для тебя». И я такой: «Откуда этот урод знает, что для меня лучше? Это просто напыщенное высокомерие человека, который говорит, что хочет получить власть, чтобы сделать мою жизнь лучше. Да пошел ты». Смекаете? А потом, когда они получают эту власть, что они делают? Они и знать не знают, кто я такой и все такое.



Люди злятся, но мой отец всегда говорил мне: »Ты должен в своей жизни обладать властью. Никогда не оказывайся в положении, когда ты отдаешь эту власть кому-то другому, о чем потом будешь жалеть». Неважно, насколько все хреново, будь человеком, принимающим решение. Не передавайте это право кому-то». И я считаю, что слишком много людей были воспитаны так, чтобы бояться, чувствовать, что они слабые, что они не могут справиться с проблемами, что им нужен кто-то другой, чтобы принять решение. Они боятся этого. По старинке, с моим отцом, меня воспитывали так: нет, неважно, насколько это чертовски сложно... Жизнь будет трудной. Есть люди, которым невероятно не везет в жизни. Будет трудно, но будет гораздо труднее, если ты не веришь в себя. Это будет намного сложнее. А веря в себя, ты не мечтаешь о том, что завтра будет лучше, но каждый день ты должен работать и говорить: «Знаете что? Сегодняшний день был хреновым, но завтра у меня есть еще возможность, и у меня есть еще шанс, и я не собираюсь, б$$$ь, опускать руки». Потому что я смотрю на мир и не хочу быть похожим на многих людей, которых я видел, когда был моложе. Я не хочу быть таким!»







+0 -0



просмотров: 33

