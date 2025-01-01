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*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 56
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Концертное видео TARJA 23
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 22
*NEVERMORE ищут вокалиста 17
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Suicidal Tendencies

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30 окт 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO отыграл полноценное шоу с SUICIDAL TENDENCIES

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22 дек 2021 : 		 MIKE MUIR — о том, почему DAVE LOMBARDO не выступал с SUICIDAL TENDENCIES

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Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES думает о сольной пластинке



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JAY WEINBERG опубликовал следующее сообщение:

«Хотя фраза «новогодние обещания» никогда не была мне по душе, я всегда верил в силу намерения и в то, что нужно следовать поставленным и выполнимым целям.

Одной из моих амбиций на 2025 год является запись большего количества музыки в студии — начиная с моего собственного материала, который я пишу уже довольно долгое время. Над некоторыми из этих произведений я работаю с двадцатилетнего возраста.

Эта фотография сделана в 2017 году, в период, когда я фактически собрал группу, чтобы играть музыку в коллективе, во время длительного простоя после гастролей. Это было потрясающе, и это был большой творческий вызов. С тех пор я не возвращался к этим песням, пока недавно не почувствовал вдохновение снова взять в руки гитару и снова начать перебирать этот материал. Это был полезный опыт, и скажу вам - мне начинает нравиться то, к чему эти песни ведут. Приятно чувствовать, что я наконец-то размышляю выпустить некоторое количество этой новой музыки в наступающем году.

Я с нетерпением жду всего того, что нас ждет на сцене (SUICIDAL TENDENCIES будут разогревать METALLICA на стадионах; вы шутите?) — и я так же рад провести много времени в студии, особенно работая над этим сборником песен.

Очень хочу, чтобы вы их услышали. Когда они будут готовы, вы узнаете».

SUICIDAL TENDENCIES / Ex-SLIPKNOT Drummer JAY WEINBERG Reveals Plans To Release Solo Material In 2025




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