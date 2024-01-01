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Suicidal Tendencies

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Есть ли шанс на новый альбом SUICIDAL TENDENCIES?



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Mike Muir в рамках интервью на Hellfest так ответил на вопрос о том, есть ли шанс услышать новый альбом SUICIDAL TENDENCIES:

«Когда мы записали последнюю пластинку [полностью новый материал], это был "World Gone Mad" в 2016 году, я сказал, что она звучит плохо, и мне не нравится записывать пластинки, потому что это для меня настоящий психический пи$$ец, а потом еще это время, семья и все остальное. Это сложно. Но теперь, когда в группе есть Ben и Jay [Weinberg]. Одно из первых, что сделал Jay после того, как мы дали пару концертов, это сказал: "Чувак, я хочу, б$$$ь, записать альбом". И то, как они с Ben'ом это обсуждали... Он сказал: "Когда мне было 12 лет и я услышал SUICIDAL, он разговаривал со мной. И еще много другой музыки, я слышал много музыки. И я хочу записать такую же пластинку". И это именно то, что сказал Jay. Разумеется, когда к нам присоединился Tye [Trujillo], то Robert сказал: "Чувак, вы должны записать альбом. Сделайте эту работу". Так что я думаю, что мы определенно склоняемся к тому, чтобы записать альбом.

Мы поняли, что в музыкальной сфере многие люди смотрят вокруг и видят, что популярно, что модно, и мы вернулись к тому, что было популярно и модно, когда мы записали наш первый альбом, и мы не использовали ничего из этого, и все отзывы были ужасными. Так что мы сделаем альбом, который, возможно, не понравится людям, а я буду очень счастлив и все такое. Но я полагаю, что через несколько лет люди будут слушать, и среди них будет много тех, кто не так сильно интересуется трендами или разными жанрами, и они скажут: "Это, б$$$ь, очень крутая запись". И именно это я и хочу сделать. Как я уже сказал, мне нравится нравиться людям, но меня не волнует, нравлюсь ли я людям. [ Смеется ] Это делает мою жизнь проще».




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