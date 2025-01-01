сегодня



Барабанщик SUICIDAL TENDENCIES о сольном материале



JAY WEINBERG в недавнем интервью рассказал о сольном материале, над которым он сейчас работает:



«Я приступил к записи музыкального проекта, который уже давно близок и дорог моему сердцу, музыку я писал и работал над ней с 20 лет. Поэтому я уделяю этому значительное время. В основном это только я, а также приглашенные друзья, с которыми я всегда хотел сотрудничать. Чувствуется, что я работаю с широкой и разнообразной звуковой палитрой, но все это, так или иначе, исходит из моего музыкального прошлого. Это все те композиции, которые, как мне кажется, соответствуют музыке, которую я люблю, но они немного более разнообразны, чем те, в которых я когда-либо работал раньше. Так что, сотрудничая с разными друзьями, я думал: С таким-то и таким-то было бы здорово сыграть на этом, или спеть на этом", и все такое. Так что сейчас я нахожусь в середине этого процесса и прикидываю, как интегрировать все это в живую обстановку, где я знаю, что не смогу одновременно играть на барабанах, гитаре, басе и клавишных.



Сольные выступления [на некоторых из моих недавних барабанных семинаров] - лично для меня это было очень весело. И я нашел возможность, когда, например, мы [SUICIDAL TENDENCIES] будем в туре с METALLICA [этой весной и летом], выступая каждые пять дней, так что я нашел время, чтобы воспользоваться некоторым свободным временем в Америке, чтобы попытаться провести несколько независимых, сольных мероприятий в стиле семинаров и попытаться интегрировать в них то, над чем я работал целую вечность. Так что это лишь небольшой экскурс в логистику происходящего. Но все это очень интересно. Разбираться во всех этих самостоятельных, более независимых начинаниях очень, очень интересно. Но для этого нужно многое спланировать».







+0 -0



просмотров: 107

