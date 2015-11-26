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Richie Kotzen

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5 ноя 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

28 июн 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

25 июн 2021 : 		 RICHIE KOTZEN не скучает по турам

14 июн 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Музыкальный бизнес не имеет ничего общего с художественной целостностью, упорной работой и результатами»

9 апр 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я давний фанат IRON MAIDEN»

30 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Мой рок-бог — Принс»

23 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Приму дозу сразу!»

11 мар 2021 : 		 Видео с текстом от ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

10 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о сотрудничестве с ADRIAN'ом SMITH'ом: «Весь акцент на песнях»

25 фев 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

27 янв 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

26 янв 2021 : 		 Альбом ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN выйдет весной

9 янв 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «COVID-19 не шутка!»

29 дек 2020 : 		 RICHIE KOTZEN переболел COVID-19

10 дек 2020 : 		 Новая песня SMITH/KOTZEN

6 окт 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о новом проекте

28 сен 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY

20 авг 2020 : 		 ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?

13 апр 2020 : 		 RICHIE KOTZEN о пандемии

12 апр 2020 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

11 апр 2020 : 		 Тур по студии RICHIE KOTZEN

16 мар 2020 : 		 RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом

4 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

28 янв 2020 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой

12 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике

11 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой
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Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN



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"Better Days", новое видео проекта ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Better Days", выходящего 26 ноября. В него вошли четыре ранее нереализованные трека:

01. Better Days

02. Got A Hold On Me

03. Hate And Love

04. Rise Again

ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN Announce 'Better Days' EP





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


5 ноя 2021, 22:06		Кайф же
Вот парням повезло!!!
Играют как хотят....не то что многие


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