Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN



"Better Days", новое видео проекта ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Better Days", выходящего 26 ноября. В него вошли четыре ранее нереализованные трека:



01. Better Days



02. Got A Hold On Me



03. Hate And Love



04. Rise Again













