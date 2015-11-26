RICHIE KOTZEN: «Музыкальный бизнес не имеет ничего общего с художественной целостностью, упорной работой и результатами»
В рамках беседы с The Metal Mixtape RICHIE KOTZEN ответил на вопрос о том, оказались ли его предположения о музыкальном бизнесе правдивыми, когда он только начинал свою карьеру три десятилетия назад:
«У меня не было ожиданий относительно музыкального бизнеса. Когда я был молод, я думал, что если ты усердно работаешь и тебе есть что сказать как артисту, ты добьёшься успеха. Я думал, что если ты много работаешь, у тебя есть собственный голос и тебе есть что сказать как артисту, ты будешь успешным. И тогда, на самом первом этапе моей карьеры, это было правдой. А потом, где-то на середине пути, я осознал, что музыкальный бизнес не имеет ничего общего с художественной целостностью, упорной работой и результатами. Когда ты попадаешь в мир музыкального бизнеса, в дело вступают сумасшедшие переменные.
Я могу сказать только одно: я нашёл способ выжить как артист, не обязательно занимаясь музыкальным бизнесом. Когда я думаю о музыкальном бизнесе, я не думаю о Richie Kotzen'е; я не думаю, что я непременно нахожусь в музыкальном бизнесе. Я думаю, что я артист грамзаписи, который выпускает оригинальную музыку и который наработал базу людей, которым интересно то, что я делаю, и я благодарен и признателен за это. Но для меня это не имеет никакого отношения к бизнесу; это больше о том, чтобы быть верным тому, что я делаю, и тому, что мне повезло иметь платформу, на которой я могу создавать свои песни и выпускать их. Но я не считаю себя частью музыкального бизнеса, потому что это совсем другое дело».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).