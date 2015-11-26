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RICHIE KOTZEN : «Музыкальный бизнес не имеет ничего общего с художественной целостностью, упорной работой и результатами»



В рамках беседы с The Metal Mixtape RICHIE KOTZEN ответил на вопрос о том, оказались ли его предположения о музыкальном бизнесе правдивыми, когда он только начинал свою карьеру три десятилетия назад:



«У меня не было ожиданий относительно музыкального бизнеса. Когда я был молод, я думал, что если ты усердно работаешь и тебе есть что сказать как артисту, ты добьёшься успеха. Я думал, что если ты много работаешь, у тебя есть собственный голос и тебе есть что сказать как артисту, ты будешь успешным. И тогда, на самом первом этапе моей карьеры, это было правдой. А потом, где-то на середине пути, я осознал, что музыкальный бизнес не имеет ничего общего с художественной целостностью, упорной работой и результатами. Когда ты попадаешь в мир музыкального бизнеса, в дело вступают сумасшедшие переменные.



Я могу сказать только одно: я нашёл способ выжить как артист, не обязательно занимаясь музыкальным бизнесом. Когда я думаю о музыкальном бизнесе, я не думаю о Richie Kotzen'е; я не думаю, что я непременно нахожусь в музыкальном бизнесе. Я думаю, что я артист грамзаписи, который выпускает оригинальную музыку и который наработал базу людей, которым интересно то, что я делаю, и я благодарен и признателен за это. Но для меня это не имеет никакого отношения к бизнесу; это больше о том, чтобы быть верным тому, что я делаю, и тому, что мне повезло иметь платформу, на которой я могу создавать свои песни и выпускать их. Но я не считаю себя частью музыкального бизнеса, потому что это совсем другое дело».







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