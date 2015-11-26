27 янв 2021



Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN



"Taking My Chances", новое видео проекта ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного одноименного альбома, выходящего 26 марта на BMG:



01. Taking My Chances



02. Running



03. Scars



04. Some People



05. Glory Road



06. Solar Fire



07. You Don't Know Me



08. I Wanna Stay



09. 'Til Tomorrow













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