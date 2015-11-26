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Richie Kotzen

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27 янв 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

26 янв 2021 : 		 Альбом ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN выйдет весной

9 янв 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «COVID-19 не шутка!»

29 дек 2020 : 		 RICHIE KOTZEN переболел COVID-19

10 дек 2020 : 		 Новая песня SMITH/KOTZEN

6 окт 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о новом проекте

28 сен 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY

20 авг 2020 : 		 ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?

13 апр 2020 : 		 RICHIE KOTZEN о пандемии

12 апр 2020 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

11 апр 2020 : 		 Тур по студии RICHIE KOTZEN

16 мар 2020 : 		 RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом

4 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

28 янв 2020 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой

12 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике

11 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой

10 июн 2019 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS помогли моей карьере»

6 июн 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 янв 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

16 апр 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

22 мар 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

10 фев 2017 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет весной

2 фев 2016 : 		 Новый DVD RICHIE KOTZEN доступен для просмотра

13 ноя 2015 : 		 Видео с выступления RICHIE KOTZEN

25 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RICHIE KOTZEN
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|||| 27 янв 2021

Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN



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"Taking My Chances", новое видео проекта ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного одноименного альбома, выходящего 26 марта на BMG:

01. Taking My Chances

02. Running

03. Scars

04. Some People

05. Glory Road

06. Solar Fire

07. You Don't Know Me

08. I Wanna Stay

09. 'Til Tomorrow

ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN Drop Music Video For 'Taking My Chances', Announce More Album Details





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КомментарииСкрыть/показать 17 )

father


27 янв 2021, 22:45		Круто! Я жду альбом:)

kircore


27 янв 2021, 22:52		Отвратительно. Переигранные уже сто раз риффы, слабые вокалы (два!) - зачем это всё?

HELLECTOR


27 янв 2021, 23:26		Согласен с Папой.
Чего ты такой злой, Киркор? Неужели слушаешь только свежие риффы?
Где их теперь отсыпают?

Family Ghost


27 янв 2021, 23:27		Прикольная песенка, зажигательные солячки. Не откровение, но чуваки явно ради кайфа делают.

father


27 янв 2021, 23:41		Киркор опять поссорился со своим парнем:) Не расстраивайся, дружище, всё наладится:)

KillTimer


27 янв 2021, 23:44		Класс

kircore


27 янв 2021, 23:55		-Где их теперь отсыпают?

Не в группе Смит/Коцен точно.

-Киркор опять поссорился со своим парнем

Твой батя зато со своим опять встречается.

grgr


28 янв 2021, 00:13		.....чуваки явно ради кайфа делают......

Положим, делают они это ради бабок.
И да, какая-то тоскливая хня на выходе.

kircore


28 янв 2021, 00:21		-Положим, делают они это ради бабок.

Именно так всё это и звучит.

Petrovich Sexyy


28 янв 2021, 00:35		Да песенка как песенка. Можно подумать, что так любимый киркором Роб не грешит самоповторами и заезженными риффами.

kircore


28 янв 2021, 00:45		- любимый киркором Роб не грешит самоповторами и заезженными риффами.

Нет, не грешит. Я поэтому его и слушаю, а не Креатор, Слеер и Смит/Коцен.

Petrovich Sexyy


28 янв 2021, 00:59		Ну разумеется. А Эйм сказал бы тоже самое про Акцепт, Блэкаут про Скорпов, а пользователь Саксон ( 9 кажется ) про Saxon.

kircore


28 янв 2021, 01:04		-Ну разумеется. А Эйм сказал бы тоже самое про Акцепт, Блэкаут про Скорпов, а пользователь Саксон ( 9 кажется ) про Saxon.

Мне всё равно, что бы они сказали. Прав-то я.

Petrovich Sexyy


28 янв 2021, 01:07		Они, разумеется, тоже.

kircore


28 янв 2021, 01:22		-Они, разумеется, тоже.

Правда всегда одна. Так что - нет.

ElectricRetard


28 янв 2021, 01:33		2021 год. Кто-то еще серьезно отвечает Киркору, который уже даже не пытается в троллинг, а просто везде пишет что Слеер и Креатор говно. Что с вами?

kircore


28 янв 2021, 01:50		-а просто везде пишет что Слеер и Креатор говно

Я просто честный.
И это металлисты... Заграница им дала Металлику, Айрон Мейден, Бурзум, Роттинг Крист, Джудас Прист. Слушай, слушай Металлику! Нет, не хочу, хочу слушать Креатор! Что такое? Это армия? Это армия?


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