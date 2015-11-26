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Richie Kotzen
США
Rock
Hard Rock
http://www.ritchekotzen.com
Myspace:
http://www.myspace.com/richiekotzen
Facebook:
https://www.facebook.com/richiekotzenmusic/
27 янв 2021
:
Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN
26 янв 2021
:
Альбом ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN выйдет весной
9 янв 2021
:
RICHIE KOTZEN: «COVID-19 не шутка!»
29 дек 2020
:
RICHIE KOTZEN переболел COVID-19
10 дек 2020
:
Новая песня SMITH/KOTZEN
6 окт 2020
:
ADRIAN SMITH — о новом проекте
28 сен 2020
:
RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY
20 авг 2020
:
ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?
13 апр 2020
:
RICHIE KOTZEN о пандемии
12 апр 2020
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
11 апр 2020
:
Тур по студии RICHIE KOTZEN
16 мар 2020
:
RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом
4 фев 2020
:
RICHIE KOTZEN представил новое видео
28 янв 2020
:
Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой
12 ноя 2019
:
RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике
11 ноя 2019
:
RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой
10 июн 2019
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
25 дек 2018
:
RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS помогли моей карьере»
6 июн 2018
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
25 янв 2018
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
16 апр 2017
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
22 мар 2017
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
10 фев 2017
:
Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет весной
2 фев 2016
:
Новый DVD RICHIE KOTZEN доступен для просмотра
13 ноя 2015
:
Видео с выступления RICHIE KOTZEN
25 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD RICHIE KOTZEN
6 окт 2015
:
RICHIE KOTZEN выпустит DVD
25 мар 2015
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
7 мар 2015
:
Тизер нового DVD RICHIE KOTZEN'a
17 фев 2015
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
5 янв 2015
:
Новый альбом RICHIE KOTZEN'а выйдет в январе
9 дек 2014
:
Новая песня RICHIE KOTZEN'а
2 дек 2014
:
Видео с выступления RICHIE KOTZEN'а
24 окт 2014
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
4 сен 2014
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
15 июл 2014
:
Сборник RICHIE KOTZEN выйдет в сентябре
13 апр 2012
:
RICHIE KOTZEN был вынужден отменить выступления из-за геморрагии голосовой связки
28 янв 2012
:
Видео с акустического выступления RICHIE KOTZEN
26 янв 2012
:
RICHIE KOTZEN о проекте PORTNOY/SHEEHAN
1 сен 2011
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
31 авг 2011
:
Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет в ноябре
5 сен 2010
:
Новый сингл RICHIE KOTZEN
31 авг 2009
:
Новое видео RICHIE KOTZEN'а
22 авг 2009
:
Трек-лист нового альбома RICHIE KOTZEN
20 авг 2009
:
Подробности о новом альбоме RICHIE KOTZEN'а
21 май 2008
:
Подробности о концертном альбоме RICHIE KOTZEN'а
27 янв 2021
Новое видео ADRIAN SMITH +
RICHIE KOTZEN
"Taking My Chances", новое видео проекта ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного одноименного альбома, выходящего 26 марта на BMG:
01. Taking My Chances
02. Running
03. Scars
04. Some People
05. Glory Road
06. Solar Fire
07. You Don't Know Me
08. I Wanna Stay
09. 'Til Tomorrow
+3
-3
(
17
)
father
27 янв 2021, 22:45
Круто! Я жду альбом:)
kircore
27 янв 2021, 22:52
Отвратительно. Переигранные уже сто раз риффы, слабые вокалы (два!) - зачем это всё?
HELLECTOR
27 янв 2021, 23:26
Согласен с Папой.
Чего ты такой злой, Киркор? Неужели слушаешь только свежие риффы?
Где их теперь отсыпают?
Family Ghost
27 янв 2021, 23:27
Прикольная песенка, зажигательные солячки. Не откровение, но чуваки явно ради кайфа делают.
father
27 янв 2021, 23:41
Киркор опять поссорился со своим парнем:) Не расстраивайся, дружище, всё наладится:)
KillTimer
27 янв 2021, 23:44
Класс
kircore
27 янв 2021, 23:55
-Где их теперь отсыпают?
Не в группе Смит/Коцен точно.
-Киркор опять поссорился со своим парнем
Твой батя зато со своим опять встречается.
grgr
28 янв 2021, 00:13
.....чуваки явно ради кайфа делают......
Положим, делают они это ради бабок.
И да, какая-то тоскливая хня на выходе.
kircore
28 янв 2021, 00:21
-Положим, делают они это ради бабок.
Именно так всё это и звучит.
Petrovich Sexyy
28 янв 2021, 00:35
Да песенка как песенка. Можно подумать, что так любимый киркором Роб не грешит самоповторами и заезженными риффами.
kircore
28 янв 2021, 00:45
- любимый киркором Роб не грешит самоповторами и заезженными риффами.
Нет, не грешит. Я поэтому его и слушаю, а не Креатор, Слеер и Смит/Коцен.
Petrovich Sexyy
28 янв 2021, 00:59
Ну разумеется. А Эйм сказал бы тоже самое про Акцепт, Блэкаут про Скорпов, а пользователь Саксон ( 9 кажется ) про Saxon.
kircore
28 янв 2021, 01:04
-Ну разумеется. А Эйм сказал бы тоже самое про Акцепт, Блэкаут про Скорпов, а пользователь Саксон ( 9 кажется ) про Saxon.
Мне всё равно, что бы они сказали. Прав-то я.
Petrovich Sexyy
28 янв 2021, 01:07
Они, разумеется, тоже.
kircore
28 янв 2021, 01:22
-Они, разумеется, тоже.
Правда всегда одна. Так что - нет.
ElectricRetard
28 янв 2021, 01:33
2021 год. Кто-то еще серьезно отвечает Киркору, который уже даже не пытается в троллинг, а просто везде пишет что Слеер и Креатор говно. Что с вами?
kircore
28 янв 2021, 01:50
-а просто везде пишет что Слеер и Креатор говно
Я просто честный.
И это металлисты... Заграница им дала Металлику, Айрон Мейден, Бурзум, Роттинг Крист, Джудас Прист. Слушай, слушай Металлику! Нет, не хочу, хочу слушать Креатор! Что такое? Это армия? Это армия?
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father
kircore
HELLECTOR
Чего ты такой злой, Киркор? Неужели слушаешь только свежие риффы?
Где их теперь отсыпают?
Family Ghost
father
KillTimer
kircore
Не в группе Смит/Коцен точно.
-Киркор опять поссорился со своим парнем
Твой батя зато со своим опять встречается.
grgr
Положим, делают они это ради бабок.
И да, какая-то тоскливая хня на выходе.
kircore
Именно так всё это и звучит.
Petrovich Sexyy
kircore
Нет, не грешит. Я поэтому его и слушаю, а не Креатор, Слеер и Смит/Коцен.
Petrovich Sexyy
kircore
Мне всё равно, что бы они сказали. Прав-то я.
Petrovich Sexyy
kircore
Правда всегда одна. Так что - нет.
ElectricRetard
kircore
Я просто честный.
И это металлисты... Заграница им дала Металлику, Айрон Мейден, Бурзум, Роттинг Крист, Джудас Прист. Слушай, слушай Металлику! Нет, не хочу, хочу слушать Креатор! Что такое? Это армия? Это армия?
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