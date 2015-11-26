25 июн 2021



RICHIE KOTZEN не скучает по турам



RICHIE KOTZEN в рамках беседы с "Side Jams With Bryan Reesman" признался, что нисколько не скучал по турам за последнее время:



«У меня были забронированы концерты на четырёх континентах, потому что 3 февраля [2020 года] я выпускал сольный альбом. Турне включало выступления в Европе, США, Японии и Южной Америке, но было сорвано из-за опасений по поводу COVID. Вот что иронично, или называйте это как хотите, но я не скучал по гастролям. Ни разу за весь этот 2020 год я не сказал: "Я бы хотел поехать и выступить с концертом". Я думаю, что просто наступил момент, когда мне просто был необходим перерыв. Разумеется, никто не хотел такого хаоса, но я пытаюсь найти в этом положительные стороны. И я думаю, мне нужно было отдохнуть от гастролей. Мне нужно было провести год дома с моей семьёй, побыть здесь с женой. И сейчас у меня снова появляется это желание — я хочу отправиться в тур с Adrian'ом и сыграть несколько концертов с нашей новой музыкой. Так что посмотрим».







</div>





+0 -0



просмотров: 361

