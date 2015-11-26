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Richie Kotzen

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25 июн 2021 : 		 RICHIE KOTZEN не скучает по турам

14 июн 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Музыкальный бизнес не имеет ничего общего с художественной целостностью, упорной работой и результатами»

9 апр 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Я давний фанат IRON MAIDEN»

30 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Мой рок-бог — Принс»

23 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Приму дозу сразу!»

11 мар 2021 : 		 Видео с текстом от ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

10 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о сотрудничестве с ADRIAN'ом SMITH'ом: «Весь акцент на песнях»

25 фев 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

27 янв 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

26 янв 2021 : 		 Альбом ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN выйдет весной

9 янв 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «COVID-19 не шутка!»

29 дек 2020 : 		 RICHIE KOTZEN переболел COVID-19

10 дек 2020 : 		 Новая песня SMITH/KOTZEN

6 окт 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о новом проекте

28 сен 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY

20 авг 2020 : 		 ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?

13 апр 2020 : 		 RICHIE KOTZEN о пандемии

12 апр 2020 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

11 апр 2020 : 		 Тур по студии RICHIE KOTZEN

16 мар 2020 : 		 RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом

4 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

28 янв 2020 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой

12 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике

11 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой

10 июн 2019 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS помогли моей карьере»
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|||| 25 июн 2021

RICHIE KOTZEN не скучает по турам



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RICHIE KOTZEN в рамках беседы с "Side Jams With Bryan Reesman" признался, что нисколько не скучал по турам за последнее время:

«У меня были забронированы концерты на четырёх континентах, потому что 3 февраля [2020 года] я выпускал сольный альбом. Турне включало выступления в Европе, США, Японии и Южной Америке, но было сорвано из-за опасений по поводу COVID. Вот что иронично, или называйте это как хотите, но я не скучал по гастролям. Ни разу за весь этот 2020 год я не сказал: "Я бы хотел поехать и выступить с концертом". Я думаю, что просто наступил момент, когда мне просто был необходим перерыв. Разумеется, никто не хотел такого хаоса, но я пытаюсь найти в этом положительные стороны. И я думаю, мне нужно было отдохнуть от гастролей. Мне нужно было провести год дома с моей семьёй, побыть здесь с женой. И сейчас у меня снова появляется это желание — я хочу отправиться в тур с Adrian'ом и сыграть несколько концертов с нашей новой музыкой. Так что посмотрим».

RICHIE KOTZEN





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