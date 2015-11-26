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Новая песня SMITH/KOTZEN



BMG объявила о подписании контракта с проектом SMITH/KOTZEN, в состав которого входят гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith и Richie Kotzen. Первый сингл проекта, "Taking My Chances", доступен для прослушивания ниже.































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