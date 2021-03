сегодня



RICHIE KOTZEN — о сотрудничестве с ADRIAN'ом SMITH'ом: «Весь акцент на песнях»



RICHIE KOTZEN в недавнем интервью рассказал о том, как проходил процесс создания песен для совместного диска с ADRIAN'ом SMITH'ом:



«Мы оба пришли к выводу: "Песня — это самое важное"... Другими словами, у разных людей разные представления о подходе к чему-либо, но для нас всё дело в песне, потому что без неё тебе просто нечего исполнять. На этом и был сосредоточен наш взгляд. И это красной нитью прошло через всё, что мы делали. Мы никогда не волновались о том, кто что будет играть или о чём-то подобном, только если не существовало для этого какой-то особой причины из серии: "Эй, у нас есть песня, которая уже готова, давай подумаем, что с ней в итоге делать". Но чаще всё сводилось к случайности: "Эй, у меня есть идея. Дай мне попробовать что-нибудь". Или: "Эй, у меня есть идея для мелодии припева. Что ты думаешь?" Как-то Adrian написал припев для одной темы, и это привело меня к идее, как это использовать, отталкиваясь от его слов. Так что мы могли оттолкнуться от такого, потом, быть может, застрять где-то в середине процесса, но обмениваясь мыслями, мы в итоге приходили к конечному результату. Так что по сути это было очень похоже на теннисный матч или волейбол — туда-сюда, туда-сюда».



Трек-лист:



01. Taking My Chances



02. Running



03. Scars



04. Some People



05. Glory Road



06. Solar Fire



07. You Don't Know Me



08. I Wanna Stay



09. 'Til Tomorrow



Nicko McBrain записал партии ударных для "Solar Fire", давний друг Richie Tal Bergman записал партии для "You Don't Know Me", "I Wanna Stay" и "'Til Tomorrow", а к остальным трекам партии записывал уже сам Richie.



Варианты изданий альбома следующие:



* Digipack CD

* 12" black vinyl with embossed sleeve

* Digital (streaming and download)

* Limited-edition 12" red-and-black-smoke-effect-colored vinyl

























