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Richie Kotzen

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RICHIE KOTZEN: «Мой рок-бог — Принс»



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В рамках недавнего интервью в "The Rock Show With Johnnie Walker" RICHIE KOTZEN в разделе "Rock God" выбрал Принса:

«Одним из моих любимых артистов всех времён был Принс. Что действительно привлекло меня, так это то, что я понял, что он по сути был вдохновителем всего, что я слушал. Гитарист, певец, автор песен, барабанщик — часто звукорежиссёр, продюсер, аранжировщик. А потом, вдобавок ко всему, его выступление было просто... Никто так не выступал, как он.

Мне выпала честь поехать к нему домой много лет назад. Он арендовал дом в Лос-Анджелесе. А моего приятеля, который работал с ним, пригласили на афтерпати после вручения Оскара. И там я тусовался в доме Принса, был в гостиной. У них всё было готово. Играла группа, но сцена была низкой. И я был позади, так что я не мог полностью видеть, кто там выступал. Но я знал, что Принс где-то там. И мой приятель сказал мне: "Эй, ты видел, что Стиви Уандер здесь?" Я сказал: "Нет, я его не видел". Но кто-то там пел, чёрт возьми, "Superstition". А мой приятель говорит: "Ты идиот. Это был Стиви Уандер!"»

RICHIE KOTZEN Picks PRINCE As His



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

kircore


30 мар 2021, 22:33		Теперь понятно, почему получается отстой даже с Адрианом.


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