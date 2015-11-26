23 мар 2021



RICHIE KOTZEN : «Приму дозу сразу!»



RICHIE KOTZEN в рамках недавней беседы сказал, что готов привиться:



«Ну я пока не привился, нужно дать сделать это тем, кто нуждается больше. Но как только это будет доступно и мне, я приму дозу. У меня есть ощущение, что с учётом того, что мы делаем, скоро её наличие будет необходимо. Так что я не возражаю против приёма».



В прошлом году жена Kotzen'a точно перенесла COVID, а вот болел ли сам Richie, он не знает:



«У моей жены был положительный текст, а потом дней через пять-шесть я сдал тест, но он оказался отрицательным. Но после этого, где-то к моменту прихода результатов, я тоже заболел, и у меня были такие же как и у жены, симптомы. Так что я только могу предполагать, что у меня тоже всё было.



Я болел и сильнее, но у всех всё по-разному, поэтому-то эта гадость такая опасная. Так что я считаю, что люди должны быть более ответственными и серьезно относиться ко всему подобному, делая всё, что нужно, чтобы быть в безопасности».



Richie, проведший большую часть года дома, выразил желание вернуться к концертам:



«Я уже хочу уехать и давать концерты. Я скажу так: мне понравился год отдыха, мне понравилось быть дома и проводить там время. Но сейчас я бы предпочёл быть уже где-то ещё и давать концерты».







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