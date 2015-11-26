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Richie Kotzen

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23 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «Приму дозу сразу!»

11 мар 2021 : 		 Видео с текстом от ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

10 мар 2021 : 		 RICHIE KOTZEN — о сотрудничестве с ADRIAN'ом SMITH'ом: «Весь акцент на песнях»

25 фев 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

27 янв 2021 : 		 Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN

26 янв 2021 : 		 Альбом ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN выйдет весной

9 янв 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «COVID-19 не шутка!»

29 дек 2020 : 		 RICHIE KOTZEN переболел COVID-19

10 дек 2020 : 		 Новая песня SMITH/KOTZEN

6 окт 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о новом проекте

28 сен 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY

20 авг 2020 : 		 ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?

13 апр 2020 : 		 RICHIE KOTZEN о пандемии

12 апр 2020 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

11 апр 2020 : 		 Тур по студии RICHIE KOTZEN

16 мар 2020 : 		 RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом

4 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

28 янв 2020 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой

12 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике

11 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой

10 июн 2019 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS помогли моей карьере»

6 июн 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 янв 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

16 апр 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

22 мар 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN
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|||| 23 мар 2021

RICHIE KOTZEN: «Приму дозу сразу!»



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RICHIE KOTZEN в рамках недавней беседы сказал, что готов привиться:

«Ну я пока не привился, нужно дать сделать это тем, кто нуждается больше. Но как только это будет доступно и мне, я приму дозу. У меня есть ощущение, что с учётом того, что мы делаем, скоро её наличие будет необходимо. Так что я не возражаю против приёма».

В прошлом году жена Kotzen'a точно перенесла COVID, а вот болел ли сам Richie, он не знает:

«У моей жены был положительный текст, а потом дней через пять-шесть я сдал тест, но он оказался отрицательным. Но после этого, где-то к моменту прихода результатов, я тоже заболел, и у меня были такие же как и у жены, симптомы. Так что я только могу предполагать, что у меня тоже всё было.

Я болел и сильнее, но у всех всё по-разному, поэтому-то эта гадость такая опасная. Так что я считаю, что люди должны быть более ответственными и серьезно относиться ко всему подобному, делая всё, что нужно, чтобы быть в безопасности».

Richie, проведший большую часть года дома, выразил желание вернуться к концертам:

«Я уже хочу уехать и давать концерты. Я скажу так: мне понравился год отдыха, мне понравилось быть дома и проводить там время. Но сейчас я бы предпочёл быть уже где-то ещё и давать концерты».

RICHIE KOTZEN On COVID-19 Vaccine:





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