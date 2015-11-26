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RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY



RICHIE KOTZEN выпустил новый сингл "RiseThe Chains", в записи которого принимал участие MIKE PORTNOY, коллега по группе THE WINERY DOGS. Это первый сольный материал музыканта с момента выпуска в феврале альбома "50 For 50".













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