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Richie Kotzen

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28 сен 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY

20 авг 2020 : 		 ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?

13 апр 2020 : 		 RICHIE KOTZEN о пандемии

12 апр 2020 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

11 апр 2020 : 		 Тур по студии RICHIE KOTZEN

16 мар 2020 : 		 RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом

4 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

28 янв 2020 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой

12 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике

11 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой

10 июн 2019 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS помогли моей карьере»

6 июн 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 янв 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

16 апр 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

22 мар 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

10 фев 2017 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет весной

2 фев 2016 : 		 Новый DVD RICHIE KOTZEN доступен для просмотра

13 ноя 2015 : 		 Видео с выступления RICHIE KOTZEN

25 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RICHIE KOTZEN

6 окт 2015 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит DVD

25 мар 2015 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

7 мар 2015 : 		 Тизер нового DVD RICHIE KOTZEN'a

17 фев 2015 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

5 янв 2015 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN'а выйдет в январе

9 дек 2014 : 		 Новая песня RICHIE KOTZEN'а
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RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY



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RICHIE KOTZEN выпустил новый сингл "RiseThe Chains", в записи которого принимал участие MIKE PORTNOY, коллега по группе THE WINERY DOGS. Это первый сольный материал музыканта с момента выпуска в феврале альбома "50 For 50".

RICHIE KOTZEN Re-Teams With MIKE PORTNOY On





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