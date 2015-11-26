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Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN



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"Scars", новое видео проекта ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного одноимённого альбома, выходящего 26 марта на BMG.

Трек-лист:

01. Taking My Chances

02. Running

03. Scars

04. Some People

05. Glory Road

06. Solar Fire

07. You Don't Know Me

08. I Wanna Stay

09. 'Til Tomorrow

ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN Release








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КомментарииСкрыть/показать 7 )

KillTimer


25 фев 2021, 12:22		Прям очень классно

Family Ghost


25 фев 2021, 12:32		Заебок, приятное музлецо

НELLECTOR


25 фев 2021, 12:38		Атлична!

Petrovich Sexyy


25 фев 2021, 13:15		Годно!

HeliosHyperion


25 фев 2021, 13:18		Отличная песня на 8-е марта.

RomV


25 фев 2021, 15:22		Насколько же сильно отличается он прошлого сольника Смита - Primal Rock Rebellion
Но один нормальный вокалист им бы не помешал всё же

Jack of Diamonds


25 фев 2021, 16:25		а не плохо, по вокалу оба Хьюза напоминают, Смиту пусть половину партий ведущего вокала дают на следующем релизе Мейденов


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