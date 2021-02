сегодня



Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN



"Scars", новое видео проекта ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного одноимённого альбома, выходящего 26 марта на BMG.



Трек-лист:



01. Taking My Chances



02. Running



03. Scars



04. Some People



05. Glory Road



06. Solar Fire



07. You Don't Know Me



08. I Wanna Stay



09. 'Til Tomorrow



















+4 -0



( 7 ) просмотров: 904