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все новости группы
Richie Kotzen
США
Rock
Hard Rock
http://www.ritchekotzen.com
Myspace:
http://www.myspace.com/richiekotzen
Facebook:
https://www.facebook.com/richiekotzenmusic/
6 окт 2020
:
ADRIAN SMITH — о новом проекте
28 сен 2020
:
RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY
20 авг 2020
:
ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?
13 апр 2020
:
RICHIE KOTZEN о пандемии
12 апр 2020
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
11 апр 2020
:
Тур по студии RICHIE KOTZEN
16 мар 2020
:
RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом
4 фев 2020
:
RICHIE KOTZEN представил новое видео
28 янв 2020
:
Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой
12 ноя 2019
:
RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике
11 ноя 2019
:
RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой
10 июн 2019
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
25 дек 2018
:
RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS помогли моей карьере»
6 июн 2018
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
25 янв 2018
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
16 апр 2017
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
22 мар 2017
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
10 фев 2017
:
Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет весной
2 фев 2016
:
Новый DVD RICHIE KOTZEN доступен для просмотра
13 ноя 2015
:
Видео с выступления RICHIE KOTZEN
25 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD RICHIE KOTZEN
6 окт 2015
:
RICHIE KOTZEN выпустит DVD
25 мар 2015
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
7 мар 2015
:
Тизер нового DVD RICHIE KOTZEN'a
17 фев 2015
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
5 янв 2015
:
Новый альбом RICHIE KOTZEN'а выйдет в январе
9 дек 2014
:
Новая песня RICHIE KOTZEN'а
2 дек 2014
:
Видео с выступления RICHIE KOTZEN'а
24 окт 2014
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
4 сен 2014
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
15 июл 2014
:
Сборник RICHIE KOTZEN выйдет в сентябре
13 апр 2012
:
RICHIE KOTZEN был вынужден отменить выступления из-за геморрагии голосовой связки
28 янв 2012
:
Видео с акустического выступления RICHIE KOTZEN
26 янв 2012
:
RICHIE KOTZEN о проекте PORTNOY/SHEEHAN
1 сен 2011
:
Новое видео RICHIE KOTZEN
31 авг 2011
:
Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет в ноябре
5 сен 2010
:
Новый сингл RICHIE KOTZEN
31 авг 2009
:
Новое видео RICHIE KOTZEN'а
22 авг 2009
:
Трек-лист нового альбома RICHIE KOTZEN
20 авг 2009
:
Подробности о новом альбоме RICHIE KOTZEN'а
21 май 2008
:
Подробности о концертном альбоме RICHIE KOTZEN'а
сегодня
ADRIAN SMITH — о новом проекте
В рамках одного из интервью в поддержку мемуаров "Monsters Of River & Rock" ADRIAN SMITH подтвердил, что работает над новым проектом с «другим артистом», которым, по слухам, является RICHIE KOTZEN'ом:
«Он очень хороший вокалист и прекрасный гитарист. Я не буду называть его имени. Пока ничего не просочилось, и я не буду многого говорить. Но я закончил работу над альбомом».
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).