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ADRIAN SMITH — о новом проекте



В рамках одного из интервью в поддержку мемуаров "Monsters Of River & Rock" ADRIAN SMITH подтвердил, что работает над новым проектом с «другим артистом», которым, по слухам, является RICHIE KOTZEN'ом:



«Он очень хороший вокалист и прекрасный гитарист. Я не буду называть его имени. Пока ничего не просочилось, и я не буду многого говорить. Но я закончил работу над альбомом».







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