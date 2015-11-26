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Richie Kotzen

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6 окт 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о новом проекте

28 сен 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY

20 авг 2020 : 		 ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?

13 апр 2020 : 		 RICHIE KOTZEN о пандемии

12 апр 2020 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

11 апр 2020 : 		 Тур по студии RICHIE KOTZEN

16 мар 2020 : 		 RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом

4 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

28 янв 2020 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой

12 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике

11 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой

10 июн 2019 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS помогли моей карьере»

6 июн 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 янв 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

16 апр 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

22 мар 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

10 фев 2017 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет весной

2 фев 2016 : 		 Новый DVD RICHIE KOTZEN доступен для просмотра

13 ноя 2015 : 		 Видео с выступления RICHIE KOTZEN

25 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RICHIE KOTZEN

6 окт 2015 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит DVD

25 мар 2015 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

7 мар 2015 : 		 Тизер нового DVD RICHIE KOTZEN'a

17 фев 2015 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

5 янв 2015 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN'а выйдет в январе
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ADRIAN SMITH — о новом проекте



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В рамках одного из интервью в поддержку мемуаров "Monsters Of River & Rock" ADRIAN SMITH подтвердил, что работает над новым проектом с «другим артистом», которым, по слухам, является RICHIE KOTZEN'ом:

«Он очень хороший вокалист и прекрасный гитарист. Я не буду называть его имени. Пока ничего не просочилось, и я не буду многого говорить. Но я закончил работу над альбомом».

IRON MAIDEN



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