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Richie Kotzen

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26 янв 2021 : 		 Альбом ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN выйдет весной

9 янв 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «COVID-19 не шутка!»

29 дек 2020 : 		 RICHIE KOTZEN переболел COVID-19

10 дек 2020 : 		 Новая песня SMITH/KOTZEN

6 окт 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о новом проекте

28 сен 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY

20 авг 2020 : 		 ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?

13 апр 2020 : 		 RICHIE KOTZEN о пандемии

12 апр 2020 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

11 апр 2020 : 		 Тур по студии RICHIE KOTZEN

16 мар 2020 : 		 RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом

4 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

28 янв 2020 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой

12 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике

11 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой

10 июн 2019 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS помогли моей карьере»

6 июн 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 янв 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

16 апр 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

22 мар 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

10 фев 2017 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет весной

2 фев 2016 : 		 Новый DVD RICHIE KOTZEN доступен для просмотра

13 ноя 2015 : 		 Видео с выступления RICHIE KOTZEN

25 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RICHIE KOTZEN

6 окт 2015 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит DVD
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|||| 26 янв 2021

Альбом ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN выйдет весной



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Проект SMITH/KOTZEN выпустит дебютный одноименный альбом 26 марта на BMG.

Трек-лист:

01. Taking My Chances

02. Running

03. Scars

04. Some People

05. Glory Road

06. Solar Fire

07. You Don't Know Me

08. I Wanna Stay

09. 'Til Tomorrow

ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN: Self-Titled Debut Album Due In March







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mad Katz


26 янв 2021, 15:05		От бритишей годного материала давно не приходится, деградировало по всем направлениям. Alestorm крут, да, но они себя за бритишей в общем не очень считают.


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