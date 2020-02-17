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Richie Kotzen

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20 авг 2020 : 		 ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?

13 апр 2020 : 		 RICHIE KOTZEN о пандемии

12 апр 2020 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

11 апр 2020 : 		 Тур по студии RICHIE KOTZEN

16 мар 2020 : 		 RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом

4 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

28 янв 2020 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой

12 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике

11 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой

10 июн 2019 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS помогли моей карьере»

6 июн 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 янв 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

16 апр 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

22 мар 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

10 фев 2017 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет весной

2 фев 2016 : 		 Новый DVD RICHIE KOTZEN доступен для просмотра

13 ноя 2015 : 		 Видео с выступления RICHIE KOTZEN

25 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RICHIE KOTZEN

6 окт 2015 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит DVD

25 мар 2015 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

7 мар 2015 : 		 Тизер нового DVD RICHIE KOTZEN'a

17 фев 2015 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

5 янв 2015 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN'а выйдет в январе

9 дек 2014 : 		 Новая песня RICHIE KOTZEN'а

2 дек 2014 : 		 Видео с выступления RICHIE KOTZEN'а
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ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?



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В недавнем интервью гитарист ADRIAN SMITH подтвердил, что сейчас занят сайд-проектом:

«Я очень доволен им, но не могу больше ничего сказать. Я много пою, но тот, с кем я работаю, мы, можно сказать, разделяем вокальные партии. Но всё будет. И я очень этим доволен, но пока должен сохранять всё в секрете».

На вопрос о том, есть ли какие-нибудь шансы, что у этого проекта состоятся концерты, Adrian ответил:

«Надеюсь, надеюсь... Всё зависит от этого вируса, сами понимаете. На текущий момент всё пошло по...»

Несмотря на то, что Smith не сообщил никаких конкретных деталей, практически точно речь идёт о работе с RICHIE KOTZEN'ом, который ранее постил несколько совместных фотографий.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Xander


20 авг 2020, 11:59		Вот это неожиданный союз)


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