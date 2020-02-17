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ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?
В недавнем интервью гитарист ADRIAN SMITH подтвердил, что сейчас занят сайд-проектом:
«Я очень доволен им, но не могу больше ничего сказать. Я много пою, но тот, с кем я работаю, мы, можно сказать, разделяем вокальные партии. Но всё будет. И я очень этим доволен, но пока должен сохранять всё в секрете».
На вопрос о том, есть ли какие-нибудь шансы, что у этого проекта состоятся концерты, Adrian ответил:
«Надеюсь, надеюсь... Всё зависит от этого вируса, сами понимаете. На текущий момент всё пошло по...»
Несмотря на то, что Smith не сообщил никаких конкретных деталей, практически точно речь идёт о работе с RICHIE KOTZEN'ом, который ранее постил несколько совместных фотографий.
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Xander
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