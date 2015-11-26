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Richie Kotzen

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9 янв 2021 : 		 RICHIE KOTZEN: «COVID-19 не шутка!»

29 дек 2020 : 		 RICHIE KOTZEN переболел COVID-19

10 дек 2020 : 		 Новая песня SMITH/KOTZEN

6 окт 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о новом проекте

28 сен 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил видео с MIKE PORTNOY

20 авг 2020 : 		 ADRIAN SMITH работает с RICHIE KOTZEN?

13 апр 2020 : 		 RICHIE KOTZEN о пандемии

12 апр 2020 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

11 апр 2020 : 		 Тур по студии RICHIE KOTZEN

16 мар 2020 : 		 RICHIE KOTZEN завершил работу над новым материалом

4 фев 2020 : 		 RICHIE KOTZEN представил новое видео

28 янв 2020 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет зимой

12 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN о предстоящем сольнике

11 ноя 2019 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит сольник с 50-треками зимой

10 июн 2019 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 дек 2018 : 		 RICHIE KOTZEN: «THE WINERY DOGS помогли моей карьере»

6 июн 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

25 янв 2018 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

16 апр 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

22 мар 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

10 фев 2017 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет весной

2 фев 2016 : 		 Новый DVD RICHIE KOTZEN доступен для просмотра

13 ноя 2015 : 		 Видео с выступления RICHIE KOTZEN

25 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RICHIE KOTZEN

6 окт 2015 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит DVD

25 мар 2015 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN
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|||| 9 янв 2021

RICHIE KOTZEN: «COVID-19 не шутка!»



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RICHIE KOTZEN был вынужден опубликовать новое сообщение после того, где он сообщал, что подцепил COVID-19:

«Привет, ребята! Уверен, некоторые из вас видели мой недавний пост и мою попытку сатиры. По правде говоря, вчера я проснулся, чувствуя себя сильным и немного туповатым после нескольких недель в постели и решил сделать "комическую" фотографию себя и прикрепить его к сообщению о том, что я переболел. Некоторые из вас не поняли моего чувства юмора и подумали, что та фотография — мой "новый облик" и следствие наличия вируса.

Эта фотография куда более точное изображение нас после того, как мы столкнулись с Covid-19. Несмотря на то, что мы сбросили несколько килограммов и оставались в постели, мы, к счастью, не пострадали так сильно как некоторые люди.

Covid — это не шутка!

Пожалуйста, используйте маску, будьте осторожны.

Мы желаем вам, ребята, крепкого здоровья в 2021 году!

И спасибо вам всем за заботливые послания».

RICHIE KOTZEN Speaks Out After Battle With COVID-19: 'Covid Is NOT A Joke!'





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