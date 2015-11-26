9 янв 2021



RICHIE KOTZEN : «COVID-19 не шутка!»



RICHIE KOTZEN был вынужден опубликовать новое сообщение после того, где он сообщал, что подцепил COVID-19:



«Привет, ребята! Уверен, некоторые из вас видели мой недавний пост и мою попытку сатиры. По правде говоря, вчера я проснулся, чувствуя себя сильным и немного туповатым после нескольких недель в постели и решил сделать "комическую" фотографию себя и прикрепить его к сообщению о том, что я переболел. Некоторые из вас не поняли моего чувства юмора и подумали, что та фотография — мой "новый облик" и следствие наличия вируса.



Эта фотография куда более точное изображение нас после того, как мы столкнулись с Covid-19. Несмотря на то, что мы сбросили несколько килограммов и оставались в постели, мы, к счастью, не пострадали так сильно как некоторые люди.



Covid — это не шутка!



Пожалуйста, используйте маску, будьте осторожны.



Мы желаем вам, ребята, крепкого здоровья в 2021 году!



И спасибо вам всем за заботливые послания».













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