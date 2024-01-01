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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 49
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 39
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
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Electric Callboy

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2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

14 окт 2024 : 		 Альбом ELECTRIC CALLBOY набрал полмиллиарда прослушиваний

23 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

15 янв 2024 : 		 ELECTRIC CALLBOY "Hello 2024"

6 ноя 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

30 окт 2023 : 		 Видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

7 окт 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

11 сен 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

28 авг 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

15 авг 2023 : 		 ELECTRIC CALLBOY: «Нам нравится быть смешными»

20 июл 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

21 июн 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 янв 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

27 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

27 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

20 июл 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

30 июн 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

25 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

13 май 2022 : 		 Акустика от ELECTRIC CALLBOY

21 апр 2022 : 		 Новый альбом ELECTRIC CALLBOY выйдет осенью

12 апр 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY
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|||| 2 дек 2024

Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY



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TEKKNO LIVE IN EUROPE, профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY, доступно для просмотра ниже.




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