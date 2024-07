сегодня



Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY



Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY, которое состоялось в рамках Rock Am Ring 2024, доступно для просмотра ниже:



"Tekkno Train"

"MC Thunder II (Dancing Like a Ninja)"

"Spaceman"

"Hate/Love"

"Everytime We Touch" (Cascada)

"Castrop X Spandau"

"Arrow of Love"

"Hypa Hypa"

"Parasite"

"RATATATA" (with Babymetal)

"Let It Go / I Want It That Way"

"Hurrikan"

"MC Thunder"

"Pump It"

"Mindreader"

"We Got the Moves"







