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Альбом ELECTRIC CALLBOY набрал полмиллиарда прослушиваний



В эти дни ELECTRIC CALLBOY есть что праздновать. Спустя два года после выхода альбома TEKKNO (2022) их лейбл Century Media Records, агентство CONTRA Promotion, а также менеджмент Exact Management устроили группе сюрприз в Кельне во время участия в одном из крупнейших телешоу в Германии.



После многочисленных наград за синглы «Hypa Hypa» и «We Got The Moves» в Германии, Швейцарии и Австрии, альбом TEKKNO достиг золотого статуса в Финляндии. Кроме того, альбом набрал более полумиллиарда потоковых прослушиваний по всему миру, а музыкальные клипы на синглы приблизились к четверти миллиарда просмотров. На мировое турне TEKKNO было продано более 250 000 билетов, а также они выступали на фестивалях по всему миру перед миллионами зрителей, что стало самым успешным туром в истории группы. Их потрясающая живая энергия также была отмечена британской премией Heavy Music Awards, получив награду третий год подряд и второй раз как «Лучший международный концертный артист».



После насыщенного года успешных выступлений и фестивалей по всему миру группа собирается выступить на крупных фестивалях этой зимой, начиная с Toyosu Pit в Токио, Япония, билеты на который были распроданы всего за четыре недели после анонса. ELECTRIC CALLBOY продолжают набирать обороты, выступая на фестивалях по всему миру, укрепляя свою неизменную привлекательность и подтверждая свой статус ведущих артистов на музыкальной сцене. Начиная с 2025 года, они выступят на третьем по счету фестивале Escalation Fest 1 февраля, и это лишь начало!





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