Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Новое видео DREAM THEATER 21
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
*Новое видео EDGE OF SANITY 13
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 12
*Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA? 11
*Вокалист LIMP BIZKIT хочет 200 миллионов с UNIVERSAL 10
*Вокалистка KITTIE выбирает правильный альбом METALLICA 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 27
*Новое видео DREAM THEATER 21
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 13
[= ||| все новости группы



*

Electric Callboy

*



14 окт 2024 : 		 Альбом ELECTRIC CALLBOY набрал полмиллиарда прослушиваний

23 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

15 янв 2024 : 		 ELECTRIC CALLBOY "Hello 2024"

6 ноя 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

30 окт 2023 : 		 Видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

7 окт 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

11 сен 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

28 авг 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

15 авг 2023 : 		 ELECTRIC CALLBOY: «Нам нравится быть смешными»

20 июл 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

21 июн 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 янв 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

27 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

27 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

20 июл 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

30 июн 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

25 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

13 май 2022 : 		 Акустика от ELECTRIC CALLBOY

21 апр 2022 : 		 Новый альбом ELECTRIC CALLBOY выйдет осенью

12 апр 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

10 дек 2021 : 		 ESKIMO CALLBOY хотят на Евровидение
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Альбом ELECTRIC CALLBOY набрал полмиллиарда прослушиваний



zoom
В эти дни ELECTRIC CALLBOY есть что праздновать. Спустя два года после выхода альбома TEKKNO (2022) их лейбл Century Media Records, агентство CONTRA Promotion, а также менеджмент Exact Management устроили группе сюрприз в Кельне во время участия в одном из крупнейших телешоу в Германии.

После многочисленных наград за синглы «Hypa Hypa» и «We Got The Moves» в Германии, Швейцарии и Австрии, альбом TEKKNO достиг золотого статуса в Финляндии. Кроме того, альбом набрал более полумиллиарда потоковых прослушиваний по всему миру, а музыкальные клипы на синглы приблизились к четверти миллиарда просмотров. На мировое турне TEKKNO было продано более 250 000 билетов, а также они выступали на фестивалях по всему миру перед миллионами зрителей, что стало самым успешным туром в истории группы. Их потрясающая живая энергия также была отмечена британской премией Heavy Music Awards, получив награду третий год подряд и второй раз как «Лучший международный концертный артист».

После насыщенного года успешных выступлений и фестивалей по всему миру группа собирается выступить на крупных фестивалях этой зимой, начиная с Toyosu Pit в Токио, Япония, билеты на который были распроданы всего за четыре недели после анонса. ELECTRIC CALLBOY продолжают набирать обороты, выступая на фестивалях по всему миру, укрепляя свою неизменную привлекательность и подтверждая свой статус ведущих артистов на музыкальной сцене. Начиная с 2025 года, они выступят на третьем по счету фестивале Escalation Fest 1 февраля, и это лишь начало!



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 окт 2024
P
Petrucci
А на DS до сих пор ни одной рецензии ни на один альбом )
14 окт 2024
Gustaff
Никогда не слушал. Толковая команда?

просмотров: 217

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом