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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 28
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 27
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 23
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 16
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Electric Callboy

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5 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

14 окт 2024 : 		 Альбом ELECTRIC CALLBOY набрал полмиллиарда прослушиваний

23 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

15 янв 2024 : 		 ELECTRIC CALLBOY "Hello 2024"

6 ноя 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

30 окт 2023 : 		 Видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

7 окт 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

11 сен 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

28 авг 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

15 авг 2023 : 		 ELECTRIC CALLBOY: «Нам нравится быть смешными»

20 июл 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

21 июн 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 янв 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

27 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

27 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

20 июл 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

30 июн 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

25 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

13 май 2022 : 		 Акустика от ELECTRIC CALLBOY

21 апр 2022 : 		 Новый альбом ELECTRIC CALLBOY выйдет осенью
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|||| 5 янв 2025

Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY



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Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY, которое состоялось в рамках Pol'and'Rock Festival 2024, доступно для просмотра ниже:

"Tekkno Train"
"MC Thunder II (Dancing Like a Ninja)"
"Spaceman"
"Hate/Love"
"Everytime We Touch" (Maggie Reilly cover)
"Castrop X Spandau"
"Arrow of Love"
"Hypa Hypa"
"Parasite"
"RATATATA"
"Hurrikan"
"MC Thunder"




Encore:
"Pump It"
"Mindreader"
"We Got the Moves"

ELECTRIC CALLBOY - Pro-Shot Video Of Entire Pol'and'Rock Festival 2024 Show Streaming




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