Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY
Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY, которое состоялось в рамках Pol'and'Rock Festival 2024, доступно для просмотра ниже:
"Tekkno Train"
"MC Thunder II (Dancing Like a Ninja)"
"Spaceman"
"Hate/Love"
"Everytime We Touch" (Maggie Reilly cover)
"Castrop X Spandau"
"Arrow of Love"
"Hypa Hypa"
"Parasite"
"RATATATA"
"Hurrikan"
"MC Thunder"
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