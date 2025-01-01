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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 102
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 25
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Electric Callboy

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25 мар 2025 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от ELECTRIC CALLBOY

3 фев 2025 : 		 ELECTRIC CALLBOY исполнили новую песню

24 янв 2025 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

5 янв 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

2 дек 2024 : 		 Видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

14 окт 2024 : 		 Альбом ELECTRIC CALLBOY набрал полмиллиарда прослушиваний

23 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

15 янв 2024 : 		 ELECTRIC CALLBOY "Hello 2024"

6 ноя 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

30 окт 2023 : 		 Видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

7 окт 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

11 сен 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

28 авг 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

15 авг 2023 : 		 ELECTRIC CALLBOY: «Нам нравится быть смешными»

20 июл 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

22 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

21 июн 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

14 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ELECTRIC CALLBOY

2 мар 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

1 фев 2023 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

20 янв 2023 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

27 ноя 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

27 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ELECTRIC CALLBOY

20 июл 2022 : 		 Новое видео ELECTRIC CALLBOY

30 июн 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY

25 май 2022 : 		 Концертное видео ELECTRIC CALLBOY
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|||| сегодня

Кавер-версия LINKIN PARK от ELECTRIC CALLBOY



zoom
ELECTRIC CALLBOY представили акустическую версию хита LINKIN PARK “Crawling”




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